В Екатеринбурге легковушка на скорости сбила подростка на велосипеде

Пострадавшего мальчика доставили в больницу. Фото: ГИБДД Екатеринбург

В Екатеринбурге на Южном Автовокзале водитель на Toyota Corolla сбил подростка-велосипедиста. Авария произошла утром 11 июня на улице 8 Марта, 188. Об этом сообщили в Госавтоинспекции города.

- По предварительной информации, водитель автомашины Toyota Corolla, двигаясь по улице 8 Марта со стороны улицы Щорса в сторону улицы Циолковского, допустил наезд на велосипедиста, который пересекал регулируемый перекресток на запрещающий сигнал светофора, не спешившись, - рассказали в ГИБДД Екатеринбурга.

Пострадавшим оказался 14-летний мальчик. Его доставили в детскую больницу. У подростка диагностировали ушибы головы. После осмотра врача его отпустили домой.

Автоинспекторам удалось узнать, что за рулем легковушки находился 33-летний мужчина. Стаж его вождения составляет 15 лет. Ранее водителя не привлекали к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения.

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