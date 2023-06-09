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Общество9 июня 2023 14:27

Забастовка шахтеров на «Мариинском прииске» закончилась

Рабочие поднялись на поверхность
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
На предприятии заверили, что сотрудники однозначно будут обеспечены работой

На предприятии заверили, что сотрудники однозначно будут обеспечены работой

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Забастовка горняков в поселке Малышева завершилась. В восьмом часу вечера в пятницу, 9 июня, появилась информация о том, что рабочие поднялись на поверхность.

- Все сотрудники Мариинского прииска прекратили забастовку и вернулись к исполнению своих должностных обязанностей по итогам общения с руководством предприятия, - сообщает пресс-секретарь «РТ-Капитал», входящего в структуру «Ростеха»

На этой шахте добываются бериллий и изумруды. Из-за появившихся слухов о закрытии прииска и возможных сокращениях 8 июня горняки устроили забастовку. Около 80 рабочих отказывались подниматься на поверхность. Согласно информации из телеграмм-канала «Не для протокола» окончания забастовки удалось достичь благодаря соглашению с «Ростехом».

- Компания постарается сохранить старый способ добычи руды подземным способом, одновременно начнет развивать открытый способ и начнет строить флотационную фабрику, - сообщает телеграм-канал «Не для протокола».

В самой компании «РТ-Капитал» уточняют, что в ближайшее время на прииске начнется реализация мероприятий для строительства флотационной фабрики. До 14 июня будет создана рабочая группа, в которую войдут представители компании, прииска, работников предприятия, а также представители губернатора Свердловской области.

- Повторно будет проработан вопрос экономической эффективности и целесообразности одновременной добычи открытым и подземным способом, - сообщил заместитель генерального директора «РТ-Капитал» Игорь Юдин. - До 10 июля 2023 года будут приняты согласованные со всеми сторонами меры, направленные на развитие месторождения. Еще раз подчеркнем: объективных причин для недовольства нет. Предприятие работает и не планирует закрываться, зарплата выплачивается своевременно и в полном объеме, выполняются все социальные гарантии. Сотрудники однозначно будут обеспечены работой и не останутся без источника дохода.

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