Забастовка шахтеров на «Мариинском прииске» закончилась

На предприятии заверили, что сотрудники однозначно будут обеспечены работой Фото: Алексей БУЛАТОВ

Забастовка горняков в поселке Малышева завершилась. В восьмом часу вечера в пятницу, 9 июня, появилась информация о том, что рабочие поднялись на поверхность.

- Все сотрудники Мариинского прииска прекратили забастовку и вернулись к исполнению своих должностных обязанностей по итогам общения с руководством предприятия, - сообщает пресс-секретарь «РТ-Капитал», входящего в структуру «Ростеха»

На этой шахте добываются бериллий и изумруды. Из-за появившихся слухов о закрытии прииска и возможных сокращениях 8 июня горняки устроили забастовку. Около 80 рабочих отказывались подниматься на поверхность. Согласно информации из телеграмм-канала «Не для протокола» окончания забастовки удалось достичь благодаря соглашению с «Ростехом».

- Компания постарается сохранить старый способ добычи руды подземным способом, одновременно начнет развивать открытый способ и начнет строить флотационную фабрику, - сообщает телеграм-канал «Не для протокола».

В самой компании «РТ-Капитал» уточняют, что в ближайшее время на прииске начнется реализация мероприятий для строительства флотационной фабрики. До 14 июня будет создана рабочая группа, в которую войдут представители компании, прииска, работников предприятия, а также представители губернатора Свердловской области.

- Повторно будет проработан вопрос экономической эффективности и целесообразности одновременной добычи открытым и подземным способом, - сообщил заместитель генерального директора «РТ-Капитал» Игорь Юдин. - До 10 июля 2023 года будут приняты согласованные со всеми сторонами меры, направленные на развитие месторождения. Еще раз подчеркнем: объективных причин для недовольства нет. Предприятие работает и не планирует закрываться, зарплата выплачивается своевременно и в полном объеме, выполняются все социальные гарантии. Сотрудники однозначно будут обеспечены работой и не останутся без источника дохода.

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