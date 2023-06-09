Роспотребнадзор: в Свердловской области купаться нельзя

Похоже, в наши водоемы лучше не лезть Фото: Алексей БУЛАТОВ

Что ж, вот и получен ответ на вопрос, где можно искупаться этим летом - не в Свердловской области точно. Такой вывод можно сделать исходя из заявления начальника отдела надзора по коммунальной гигиене регионального управления Роспотребнадзора Ивана Вагнера. Об этом он рассказал 9 июня в Доме журналистов на паблик-токе о нашествии бабочек на водоемы Среднего Урала.

- Объектов, пригодных для купания в Свердловской области нет, - заявил Иван Вагнер. - По результатам исследований, которые проводятся ежегодно, качество воды не соответствует требованиям. Использование для целей купания таких водоемов небезопасно.

Похожее происходит далеко не в первый раз. Точно также в 2021-м сотрудники регионального управления Роспотребнадзора признали водоемы Свердловской области непригодными для купания. Повторилась ситуация и в 2022-м. Ни один из водоемов не получил санитарно-эпидемиологического заключения.