Под землей в «Мариинском прииске» продолжают оставаться 76 шахтеров

Забастовка началась накануне Фото: Алексей БУЛАТОВ

В поселке Малышева, находящемся в 90 км от Екатеринбурга, продолжается забастовка шахтеров, которая началась 8 июня.

Как мы писали ранее, на шахте, принадлежащей корпорации «Ростех», добывают изумруды и бериллий. Горняки устроили забастовку после слухов о скором закрытии «Мариинского прииска» и грядущих сокращениях.

Однако в пресс-службе «РТ-Капитал», входящей в структуру «Ростеха», информацию о закрытии шахты опровергают. Пресс-секретарь компании Светлана Милорадова заявила, что на «Мариинском прииске» стремятся к «сокращению убытков и повышению финансовой устойчивости предприятия». В перспективе прииск будет законсервирован, так как расходы на содержание шахты перекрывают доход от добычи сырья. При этом Светлана Милорадова добавила, что данная модернизация не означает масштабных сокращений коллектива и никто из сотрудников не будет отправлен на улицу и не останется без источника дохода. Конечно, в случае его личной заинтересованности.

- Большинство сотрудников прииска нас услышали и готовы к конструктивному диалогу. Под землей остаются 76 человек, они по-прежнему не работают. Тем не менее производственный процесс не остановлен, шахта возобновила работу, смена приступила к выполнению своих обязанностей, - рассказала представитель «РТ-Капитал».

В пресс-службе компании надеются на благоразумие инициаторов забастовки.

- Люди, которые остаются в шахте, хотят продолжать работать по старинке методами прошлого века и не хотят перемен. Их страхи используют провокаторы, преследующие свои цели, - отмечает представитель «РТ-Капитал».

Руководство прииска уверяет, что переформатирование под современные реалии неизбежно - шахта однозначно будет законсервирована, а предприятие перейдет на открытый способ добычи. Также будет построена флотационная (обогатительная) фабрика. Только такие шаги позволят вывести прииск на безубыточный уровень и позволят продолжить добычу бериллия.

Отметим, что это вещество используется предприятиями атомной, космической, электронной, электротехнической промышленности, а также для изготовления компьютерных плат.

В ближайшее время на «Мариинском прииске» создадут рабочую группу, в которую войдет руководство предприятия, представители ответственных ведомств и сотрудники.

- Если саботаж продолжится, дальше последуют жесткие меры, вплоть до увольнения за нарушение трудовой дисциплины и ущерб рабочим процессам, - добавила Светлана Милорадова.

Сейчас в Малышева находятся директор департамента управления активами «РТ-Капитал» Сергей Петрин и представители региональных властей. Недавно в поселок приезжал министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин.

По факту забастовки шахтеров проверку начала прокуратура. После появления информации о том, что горняки отказываются выходить на поверхность, в шахту спустился и.о. прокурора Асбеста Егор Плеханов. Он пообщался с горняками и принял от них обращения.

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