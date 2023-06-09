Певец исполнит свои любимые и известные песни Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Победитель шоу «Голос» Сергей Волчков выступит в День России в Екатеринбурге. Он станет хедлайнером конкурса «Уральская краса - длинная коса», который пройдет 12 июня в ТРЦ Veer Mall.

- Певец исполнит свои любимые и известные песни, в том числе композицию «Я Россию люблю». По признанию Сергея, это песня о стране, о людях и вере в Бога, вере в страну великих людей, - рассказали организаторы.

Ранее мы рассказывали, как прошел кастинг на конкурс «Уральская краса - длинная коса», на который заявилось около двухсот участниц.

Как рассказала организатор конкурса Марина Степура, были заявки не только из Уральского федерального округа. Анкеты присылали из Крыма, Керчи, Севастополя и Санкт-Петербурга.

Фото: предоставлено организаторами конкурса

- Мы выбираем не просто самую длинную косу, а смотрим на образ русской красавицы в целом, - говорит Марина Степура. - После отбора для участниц будут проведены занятия по дефиле, хореографии. Они приготовят творческие выступления для финального выхода.

В финал вышли 99 девушек - это рекордное количество для конкурса, который проводится в течение многих лет. Самой младшей участнице конкурса 4 года, самой старшей - 39 лет. Длина самой короткой косы - 53 сантиметра, самой длинной - 137 сантиметров.

Финал конкурса пройдет в торговом центре на проспекте Космонавтов, 108д, в 14:00.