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Происшествия9 июня 2023 4:57

Пожары в Екатеринбурге и Свердловской области: последние новости на 9 июня 2023 года

В Свердловской области 9 июня 2023 года площадь лесных пожаров сократилась почти в три раза
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
В регионе остаются действующими пять природных пожаров

В регионе остаются действующими пять природных пожаров

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Среднем Урале 9 июня продолжается борьба с лесными пожарами. Специалистам МЧС, Авиабазы и лесничеств за прошедшие сутки, 8 июня, удалось ликвидировать три лесных пожара и сократить площадь возгораний почти в три раза.

Огонь удалось полностью потушить в Махневском муниципальном образовании, Гаринском и Тугулымском городских округах.

- Борьбу с огнем ведут более 300 человек, привлечено свыше 50 единиц спецтехники, - рассказали в департаменте информполитики региона.

В регионе остаются действующими пять природных пожаров на площади 1,2 тысячи гектаров, из них четыре возгорания на площади 913 гектаров локализованы и не распространяются.

Напомним, в Свердловской области действует противопожарный режим. Главное управление МЧС России по Свердловской области напоминает свердловчанам о необходимости соблюдать запрет на использование открытого огня, сжигание мусора, сухой травянистой растительности, разведение костров, в том числе в бочках, мангалах.

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