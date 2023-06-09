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Общество9 июня 2023 3:23

Гуляла во дворе: в Екатеринбурге пропала 15-летняя девочка

В Екатеринбурге разыскивают 15-летнюю девочку, не вернувшуюся домой с прогулки
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Поисками девочки занимаются сотрудники полиции и волонтеры

Поисками девочки занимаются сотрудники полиции и волонтеры

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Пионерском районе Екатеринбурга пропала 15-летняя Зохра Габилова. Накануне, 8 июня она ушла гулять и не вернулась. Сейчас ее разыскивают близкие, сотрудники полиции и волонтеры.

- Всегда гуляет во дворе дома. Дома все было спокойно. Конфликтов не было. Учится хорошо. Школу не прогуливает, - рассказали «КП-Екатеринбург» в поисковом отряде «Прорыв».

Также волонтеры отметили, что ранее школьница не пропадала.

В день пропажи девочка была одета в куртку и кофту темного цвета, светлые джинсы и белые кроссовки.

Если вы знаете, где может находиться пропавшая, сообщите об этом в ОП №3 УМВД России по Екатеринбургу по телефону (343)356-42-03 или руководителю отряда «Прорыв» Наталии 89000440220.

Фото: поисковый отряд Прорыв

Фото: поисковый отряд Прорыв

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ