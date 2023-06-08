«Переговоры продолжаются»: 20 горняков вышли из шахты «Мариинский прииск» после забастовки

Горняки отказываются подниматься на поверхность из-за слухов о скором закрытии «Мариинского прииска» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В поселке Малышева, расположенном в 90 км от Екатеринбурга, продолжается забастовка шахтеров. Горняки отказываются подниматься на поверхность из-за слухов о скором закрытии «Мариинского прииска» и грядущих сокращениях.

На шахте, принадлежащей корпорации «Ростех», добывают изумруды и бериллий.

По уточненным данным, под землей в настоящий момент продолжают находиться 83 человека.

- Около 20 горняков вышли на поверхность после общения с администрацией прииска. Переговоры продолжаются, убеждаем людей прекратить забастовку, - рассказала пресс-секретарь «РТ-Капитал», входящей в структуру «Ростеха», Светлана Милорадова.

В компании уверяют, что зарплаты горнякам по-прежнему платятся, никого не увольняют, а предприятие не закрывают. Также выполняются и все социальные обязательства.

- С теми, кто продолжит деструктивную линию, разговор будет жесткий, вплоть до увольнения и взыскания убытков. Люди самовольно остановили рабочие процессы, парализовали работу предприятия и, конечно, должны нести за это ответственность, - заявили в «РТ-Капитал».

Светлана Милорадова добавила, что сейчас на «Мариинском прииске» стремятся к сокращению чистого убытка и повышению финансовой устойчивости предприятия. Инвестпроект предусматривает реконструкции предприятия.

- В проект также включены работы по добыче руды открытым способом в недрах отвалов Малышевского и Аульского месторождений – данный способ является более целесообразным с экономической точки зрения, - добавил представитель «РТ-Капитал».

«Мариинский прииск» в перспективе будет законсервирован, так как расходы на содержание шахты перекрывают доход от добычи сырья.

Светлана Милорадова добавила, что данная модернизация не означает масштабных сокращений коллектива.

- Никто из сотрудников не будет отправлен на улицу и не останется без источника дохода (конечно, при условии его личной заинтересованности в продолжении трудовой деятельности). Законные интересы людей являются для нас безусловным приоритетом, - добавили в пресс-службе «РТ-Капитал».