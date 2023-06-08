«Хотел повеселить народ»: байкер из Нижнего Тагила в костюме Бэтмена стал звездой соцсетей

В образе байкеры прокатились лишь один раз, но уже успели прославиться. Фото: предоставил Артем Осипов

Нижний Тагил хоть и не Готэм, но в нем живет свой Бэтмен. Под маской и плащом скрывается 38-летний многодетный отец Артем Осипов. Еще зимой он прикупил японский мотоцикл Honda NM 4, который смахивает на Бэтмобиль своей футуристичностью. Сначала Артем разъезжал в обычной экипировке, пока товарищи не предложили ему авантюру с образом персонажа из комиксов.

«МОТОЦИКЛИСТЫ ПОДТОЛКНУЛИ»

Артем Осипов в разговоре с «КП-Екатеринбург» признается - он вырос на трилогии фильмов про Темного рыцаря. Когда возникла идея самому принарядиться в костюм Бэтмана, семья его поддержала. Особенно дети. Их у Артема трое - 17, 12 и 4 лет.

- Наше поколение выросло на этих фильмах и комиксах. Но сама идея образа пришла ко мне случайно, - говорит он «КП-Екатеринбург». – Мотоцикл приехал ко мне из Японии. На Урале подобных в продаже я не встречал. Эта модель выглядит футуристической. Ребята с байк-сообщества постоянно говорили мне о том, что внешне он напоминает Бэтмобиль.

Чаще всего байкер носит обычную экипировку. Фото: предоставил Артем Осипов

В этот момент мужчина подумал, что может на полном серьезе облачиться в Бэтмена. Дело за малым – найти соответствующий костюм, чтобы в нем было удобно колесить по Тагилу.

- Костюм собирал на протяжении нескольких месяцев. Нагрудник и плащ – ручная работа, которую делали мастера из Чебоксар на заказ. Шлем купил в интернете. Остальное – комплект мотоэкипировки. Костюм получился увесистый, около 10 килограммов. Долго в таком не покатаешься, ведь в нем очень жарко. В образе я катался всего один раз. Хотел просто повеселить народ, - говорит байкер.

Богдан доволен, что его папа может переоблачиться в супергероя в два счета. Фото: предоставил Артем Осипов

В компании с Бэтменом ехал и еще один байкер-экстремал в маске из фильма «Призрачный гонщик». Такой тандем не мог остаться незамеченным.

- Детям наш внешний облик понравился. А вот у поколения 20-30-летних наш образ уже вызывал неподдельную улыбку. У них реакция на наше появление была гораздо ярче. Запомнился особенно случай, как на заправке мне оператор сказала: «Я уже почти поверила, что вы настоящий Бэтмен», - смеется Артем. - После того, как я прокатился, мои личные сообщения в соцсетях пополнились всяческими коммерческими предложениями в стиле: «Постойте у нашего магазина в образе», «Приезжайте к нам на пару часов». Но мне это абсолютно не нужно я против каких-либо коммерческих моментов. Мой образ – просто отдушина для выросших на Бэтмене, не более того.

Дети Артема с интересом относятся к его хобби. Фото: предоставил Артем Осипов

«ДАРИТЬ РАДОСТЬ ДЕТЯМ»

Артем Осипов тоже имеет тайное альтер-эго, прямо как Брюс Уэйн. Он будучи предпринимателем основал крупный лазертаг – клуб. Но Артем признается, что он становится счастливее, когда может просто подарить радость детям со всей области. Поэтому, нередко он устраивает бесплатные лазертаг-турниры детям – сиротам, а также ребятам с особенностями здоровья.

- Ко мне приходят разные ребята. Был парень, который замкнулся в себе и перестал говорить. Дети вокруг играли, хихикали, общались. Мы искренне хотели, чтобы к концу игры этот мальчик произнес хотя бы одно слово. В конце он так и не сказал ничего. Я посчитал, что нам нужно делать мероприятия еще лучше. К чему и стремимся. Неудача – не повод не порадовать ребят, а становиться сильнее, - уверяет байкер.

Этот тандем у тагильчан вызвал неподдельные улыбки. Фото: предоставил Артем Осипов

В планах у нижнетагильских байкеров посещение детских домов. Не исключено, что к ребятам Артем Осипов приедет, что называется «во всей красе» на Бэтбайке.

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