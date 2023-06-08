На Урале 80 шахтеров устроили забастовку и отказываются подниматься на поверхность

На предприятии добывают изумруды и бериллий Фото: Алексей БУЛАТОВ

В поселке Малышева, расположенном в 90 км от Екатеринбурга, 80 шахтеров устроили забастовку. Они отказываются подниматься на поверхность. Поводом к забастовке стали слухи о скором закрытии шахты «Мариинский прииск», принадлежащей корпорации «Ростех». На предприятии добывают изумруды и бериллий.

- Найти работу в моногороде с детьми на руках и кредитами сложно, - говорится в тексте обращения коллектива «Мариинского прииска», адресованного крупным уральским СМИ. - Просим создать рабочую группу из представителей госкорпорации «Ростех», губернатора Свердловской области, Минпромторга и других организаций.

«ОБЕСПЕЧИМ ЗАНЯТОСТЬ ВСЕХ СПЕЦИАЛИСТОВ»

В департаменте информационной политики Свердловской области ситуацию с забастовкой шахтеров подтвердили.

- Тем не менее вопрос перетрудоустройства работников «Мариинского прииска» находится на особом контроле департамента, и мы уже сейчас начали работу, чтобы обеспечить занятость всех специалистов, - процитировал ДИП слова главы департамента по труду и занятости Дмитрия Антонова.

По словам чиновника, уже есть потенциальные работодатели для сотрудников «Мариинского прииска». Например, Малышевское рудоуправление, УРАЛ-АТИ, компания «Билдинг-Сервис». К тому же работники прииска имеют высокую квалификацию. Дмитрий Антонов пообещал «адресно отрабатывать каждый случай».

КОММЕНТАРИЙ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ШАХТЫ

Также ситуацию с забастовкой шахтеров прокомментировали и в «РТ-Капитал» (входит в структуру «Ростеха». – Прим. Ред.).

- На текущий момент ситуация выглядит так: несколько активистов подняли на уши коллектив, спровоцировали забастовку, отказываются выходить из шахты. Недовольство вызывают планы развития прииска, которые предусматривают консервацию шахты, переход на открытый способ добычи, строительство флотационной фабрики и в целом – выход на безубыточный уровень, - заявили в «РТ-Капитал».

В «дочке» «Ростеха» добавили, что разговоры о масштабных сокращениях – провокация, которая нужна тем, кто не хочет никаких перемен и «личное ставит выше интересов государства».

В корпорации отметили, что производственные процессы на современном предприятии не могут строиться по стандартам прошлого века. В связи с этим перемены на «Мариинском прииске» неизбежны.

- У тех, кто не согласен, еще есть возможность принять это или уволиться добровольно, если они чего-то не понимают. Любой саботаж на рабочих местах будет жестко пресекаться, - резюмировали в «РТ-Капитал».