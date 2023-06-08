Сейчас Новоселов в СИЗО Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области задержали автохама Игоря Новоселова, прославившегося своими выходками на дорогах. С начала 2023 года хулиган был в розыске и укрывался сразу от двух судов. В Березовском его судили за повторное вождение в пьяном виде, а в Екатеринбурге - по двум эпизодам о похищении 17-летнего подростка.

По данным «КП-Екатеринбург», в 2020 году Новоселов затолкал в багажник своего автомобиля 17-летнего подростка. В то время автохам еще жил в Пионерском поселке. Возвращаясь домой он заметил подозрительного парня, которого принял за закладчика. Новоселов залег на дно, но попался полицейским случайно, когда пошел за пивом.

- 7 июня в поселке Шиловка под Екатеринбургом сыщики в прямом смысле этого слова столкнулись с ним у магазина «Флагман», куда разыскиваемый зашел за пивом в жаркую погоду, а силовики по той же причине заглянули туда за минералкой. Неожиданно столкнувшись с Новоселовым, они его и «приняли», - сообщил официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Сейчас Игорь Новоселов находится в СИЗО № 1 Екатеринбурга.