Вывоз строительного мусора во время капитального ремонта

Перед началом капитального ремонта подрядчик заключает договор с организацией на вывоз строительного мусора с территории объекта на специализированные площадки. Фото: Евгения Гирш

Для жильцов многоквартирного дома во время выполнения ремонтных работ актуальным вопросом является вывоз строительного мусора. С какой периодичностью подрядная организация должна его убирать? В каком порядке производится вывоз накопившихся строительных отходов? Давайте разбираться.

Перед началом капитального ремонта подрядчик заключает договор с организацией на вывоз строительного мусора с территории объекта на специализированные площадки. Данные работы предусмотрены договором и учтены в смете. Жителям домов дополнительно собирать деньги за вывоз строительного мусора во время капремонта не нужно!

Далее подрядчик согласовывает с управляющей компанией/ТСЖ место установки специального контейнера, в который будет складироваться строительный мусор во время проведения ремонтных работ. Отметим, что строительный мусор вывозится по мере его накопления.

Жителям домов дополнительно собирать деньги за вывоз строительного мусора во время капремонта не нужно. Фото: Евгения Гирш

Важно пояснить, что установленный контейнер предназначен исключительно для строительного мусора. Выбрасывать в него бытовые отходы недопустимо! Это нарушает санитарные нормы, приводит к антисанитарии, появлению неприятного запаха и т.п. Для утилизации твердых бытовых отходов во дворах оборудованы специальные контейнерные площадки. Пожалуйста, утилизируйте бытовой мусор туда.

В случае, если в вашем доме проводится капитальный ремонт, а строительный мусор своевременно не вывозится либо не установлен контейнер, вы можете обратиться в Фонд капитального ремонта Свердловской области по телефонам «Горячей линии» 287-54-54, 204-92-69, 8-800-300-80-88 либо написать нам в личные сообщения в наши группы в социальных сетях, также оставить свое обращение через форму "Обратная связь" или написать на электронную почту fkr66@mail.ru.

Фото: Евгения Гирш

Могут ли жители сдать в металлолом демонтированное во время капремонта оборудование

При капитальном ремонте инженерных коммуникаций дома специалисты подрядной организации демонтируют отслужившие свой срок трубы водоотведения и канализации. Также демонтажу подлежит старое лифтовое оборудование, если в доме проводится замена лифтов.

Очень часто жители интересуются, могут ли они сдать в металлолом демонтированное в ходе капремонта оборудование. Давайте разберемся с этим вопросом.

Специалисты производственно-технического отдела Фонда поясняли, что оборудование, демонтированное (трубы, лифт, металлические профлисты и т.п.) при капитальном ремонте является общедомовым имуществом. Вопрос его сдачи в металлолом необходимо обсуждать с управляющей компанией, которая занимается обслуживанием дома (в т.ч. ТСЖ, ТСН), либо с уполномоченным представителем собственников.

Вариант №1. Собственники жилья могут возложить обязательства по сдачи в металлолом данного оборудования на свою управляющую компанию по согласованию с ней. Как это выглядит на деле.

Подрядная организация передает демонтированное оборудование по Акту представителям управляющей компании. УК сдает его в металлолом, полученные от сдачи денежные средства кладет на счет дома. В дальнейшем вырученные средства собственники могут потратить, например, на работы по благоустройству дворовой территории.

Однако УК в связи с экономической нецелесообразностью и отсутствием организационно-технической возможности может отказать в приемке непригодного для дальнейшего использования демонтированного оборудования. В этом случае, УК подписывает соответствующий Акт, и поручает подрядной организации самостоятельно его утилизировать. Вырученные денежные средства от его реализации подрядная организация должна передать управляющей компании на счет дома за вычетом расходов на погрузку и транспортировку.

Вариант №2. Собственники жилья могут выбрать уполномоченного представителя собственников (старший по дому и т.п.), который будет заниматься решением вопросов по сдаче оборудования в металлолом и дальнейшему аккумулированию полученных денежных средств на счете дома.

Какой бы вариант не выбрали собственники, необходимо помнить – демонтированное в ходе капремонта оборудование, которое планируется сдать в металлолом, не должно длительное время складироваться в местах общего пользования (подъездах, подвалах и т.п.) и на придомовой территории. Квартальные могут выписать штраф за нарушение санитарных норм. Должен быть организован оперативный сбор данного оборудования, определены места кратковременного хранения и осуществлен вывоз для дальнейшей реализации на металлолом.

Автор: Евгения Гирш.