Цех для меня – второй дом

У Антона Коровкина всего лишь одна запись в трудовой книжке. Фото: Екатерина Гавручиц

У Антона Коровкина всего лишь одна запись в трудовой книжке. Он обладатель уникальной профессии медник, и почти 15 лет трудится в цехе мелких узлов №2 Уралвагонзавода.

- Антон, как Вы пришли на Уралвагонзавод?

- На Уралвагонзавод я пришел, как только паспорт получил – в 14 лет. Решил поработать в летние каникулы, попробовать: понравится – не понравится. Устроился в цех мелких узлов №2 подсобным рабочим. Здесь трудился мой отец, так что, можно сказать, я пришел к нему. Папа работал медником, отдал этой профессии и цеху 33 года. И уже тогда он потихоньку начал передавать мне свои секреты мастерства.

- То есть на завод позвал папа?

- Нет, меня никто не звал, не принуждал. Прийти на УВЗ было только моим решением. Но, конечно, папа и рассказывал о своей работе, и с детства меня учил работать руками, показывал, как что-то чинить, собирать... Может, этим меня профессия и зацепила.

- А потом Вы выучились на медника?

- Медник – это профессия, которую нигде получить нельзя, кроме как на рабочем месте. В учебных заведениях ей не учат. Я окончил Нижнетагильский машиностроительный техникум НТИ (ф) УрФУ, где получил экономическое образование, и вернулся в цех уже на постоянную работу. Знакомился с коллективом, задавал вопросы, учился читать чертежи. Сначала делал простые узлы, потом они становились все сложнее и сложнее... Сейчас уже достаточно легко могу изготовить самые трудоемкие изделия. И сам обучаю новичков.

- Чем занимается медник?

- Медник занимается обработкой металла: сверловка, резьба, листогиб и так далее. Сборкой узлов с помощью различных приспособлений или без них. Работает вместе со сварщиком в одной кабине, чем и отличается, например, от слесаря. То есть приходит лист железа, я делаю из него необходимые детали, а потом и готовый узел: я собираю, сварщик прихватывает.

- Столько лет в одной профессии, на одном рабочем месте.... Нет ли ощущения рутины?

- Наш цех недаром называют завод в заводе. Здесь изготавливается более 40 000 различных наименований деталей! Конечно, у каждого из медников своя постоянная номенклатура, а потому работа привычная и все уже получается элементарно. Но, например, когда на производство ставили новые изделия, мы буквально были обложены чертежами, все измеряли, размечали, создавали приспособления... Было очень интересно! Нравится и обучать новичков, передавать свой опыт.

- Наверное, сегодня нагрузка увеличилась в разы? Как справляетесь?

- Сейчас мы работаем в особом режиме. Честно признаюсь, непросто, хочется больше времени для отдыха. Но по-другому никак. Ребятам на передовой сейчас намного тяжелей. И мы стараемся наращивать темп, чтобы отправлять как можно больше машин им в помощь.

Одним из хобби Антона является рыбалка. Фото: личный архив героя публикации

- Не возникало желание уйти с завода, найти себя в другой профессии?

- Пока не возникало. Я как пришел, так сразу здесь корни пустил. (улыбается) Цех для меня — это второй дом. Тем более сейчас каждый человек на вес золота. И я понимаю, что своим уходом подставлю весь коллектив. Он у нас очень хороший, сплочённый и грамотный – и это еще одна причина, почему я не хочу никуда уходить.

- То есть лет через десять вы видите себя на том же месте?

- Я не могу загадывать даже то, что будет через год. Если вдруг не соберусь уезжать из города, то конечно останусь в своем цехе, на заводе. Я вообще такой человек – не люблю менять род деятельности.

- Может, хотя бы загадываете карьерный рост?

- В прошлом году я сдал экзамены на мастера и для повышения необходимо было пройти еще одно обучение. Но тут как раз увеличились заказы, мы перешли на особый режим работы, и продолжать я не стал. На своем месте я нужнее.

- Столько лет на заводе – на танке удалось прокатиться?

- На танке, к сожалению, не катался. Но был на нашем главном конвейере. С большим интересом рассмотрел подробно машины, понял, где установлены узлы и детали, которые я изготавливаю, какое они имеют значение.

- Следите за новостями?

- Конечно, и телевизор смотрю, и соцсети читаю. Приятно, что показывают наши машины, что о них хорошо отзываются. У меня сосед по саду – военный, более полугода провел в зоне спецоперации, сейчас приехал в отпуск. Он хоть и не танкист, но с техникой связан и говорит, что там очень довольны нашими танками.

- Понятно, что свободного времени нет, но все-таки как проводите редкие минуты отдыха? Участвуете в общественной жизни цеха, завода?

- Раньше я активно играл в футбол за цеховую команду. Но потом, к сожалению, случилась травма колена, была операция, и я завершил спортивную карьеру. Любим с коллективом выезжать за город, но сейчас, конечно, собраться сложно, все внимание на работе. Также раз в году отправляемся с ребятами на неделю порыбачить на Обь, чтобы от всего отречься, отдохнуть душой. С семьей все лето проводим в саду.

- Как ваши дети реагируют на то, что папа участвует в создании военной техники?

- У меня четырехлетний сынок и годовалая дочка. Сын уже понимает, что папа участвует в производстве танков. Он любит смотреть передачи про военную технику, мы с ним 9 мая ходим на парады, а недавно посетили наш заводской музей бронетанковой техники, и ему было очень интересно. Все посмотрел, облазил. Да и мне тоже очень понравилось!

- А если сын вырастет и захочет пойти на УВЗ? Поддержите? Насколько вообще престижна работа на заводе, по вашему мнению?

- Мне было бы интересно передать сыну свой опыт, как ранее мне передал отец. Но захочет ли сын? Принуждать не буду, но и против ничего скажу. Может, и он придет на завод и ему понравится.

Сейчас к нам в цех устраивается много молодежи, но далеко не все остаются, особенно те, кто не имеет технического образования и вообще никогда не работал на производстве. Хотя, считаю, работа на оборонном предприятии, тем более таком, как Уралвагонзавод, очень престижна. Уровень жизни заметно вырос. И, безусловно, я чувствую гордость, что принимаю участие в производстве таких машин! Автор: Елена Чернышева.