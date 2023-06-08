В Каменске-Уральском мужчина угодил в реанимацию после жесткой драки в кафе

По словам жены пострадавшего, у ее мужа гематома головного мозга Фото: Алексей БУЛАТОВ

Для 33-летнего жителя Каменска-Уральского поход в кафе-бар «Седьмое небо» кончился реанимацией. Все произошло в ночь на 4 июня. На видео, опубликованном в сообществе «ЧП Каменск-Уральский» видно, как один мужчина начинает беседу с другим. Однако, после этого решает резко ударить собеседника.

Близкие пострадавшего рассказали, что посетитель бара отдыхал вместе со своей супругой. В какой-то момент к нему подошел другой мужчина и попытался поговорить. Посетитель решил уйти от собеседника, но получил удар кулаком в голову.

- Он просто подошел, когда мы танцевали. Ударил моего мужа. Он от удара был дезориентирован. Тогда к нему подошли охранники. Они схватили и потащили супруга на выход. У мужа после удара было спутанное сознание, и он замахнулся на охранника. Так как решил, что они его бьют. После этого сотрудники заведения начали бить моего мужа в ответ. Сейчас муж в реанимации, он приходит в себя. Но у него провалы в памяти и он не может вспомнить даже свой адрес, - рассказала «КП-Екатеринбург» жена пострадавшего.

По словам женщины, ее пострадавшего мужа едва не выкинули из заведения. Фото: предоставлено героем публикации

По словам женщины, у мужчины после драки врачи обнаружили гематому головного мозга. Не исключено, что его придется перевозить в больницу Екатеринбурга.

В полиции Каменска-Уральского «КП-Екатеринбург» подтвердили, что в кафе-баре пострадал мужчина. Сообщение о произошедшем конфликте им поступило из больницы, куда обратился мужчина.

- В настоящее время сотрудниками организовано проведение необходимых проверочных мероприятий, в частности, назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято обоснованное процессуальное решение, - сообщает пресс-группа МО МВД «Каменска-Уральского».

В самом заведении прокомментировать конфликт обещали позже. Ранее, в Нижнем Тагиле заводчанин получил ранение, когда попытался заступиться за девушку. В результате поножовщины 24-летний молодой человек выжил.

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