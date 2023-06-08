Часть праздничных мероприятий оплатят спонсоры Фото: Алексей БУЛАТОВ

В администрации Екатеринбурга сегодня, 8 июня, назвали, во сколько обойдется празднование 300-летия Екатеринбурга. Как оказалось, цифра сильно изменилась за последние семь лет.

- Семь лет назад у нас была первая цифра в программе празднования – порядка 249 миллиардов рублей, - рассказал заместитель главы Екатеринбурга Андрей Корюков. – Но я сразу оговорюсь, что эта программа включала в себя строительство второй ветки метро, которая стоила бы 79 миллиардов, а также строительство жилья на 73 миллиарда. Сегодня общая сумма затрат, связанных с праздничными мероприятиями, ушла до конкретной цифры – 69 миллиардов рублей. Это средства, подтвержденные федеральным, областным и городским бюджетом.

Это деньги, которые будут потрачены не только на сам праздник в августе, но и на мероприятия, которые проходят в рамках 300-летия города. В мэрии напомнили, что к юбилею в Екатеринбурге, например, реконструировали Макаровский мост, замкнули ЕКАД. Также в мэрии добавили, что некоторые праздничные мероприятия будут реализованы за счет средств спонсоров.

- Часть мероприятий – это будут спонсорские деньги, которые в бюджете не учитываются, - отметил Андрей Корюков. – Любая крупная организация хочет поучаствовать в праздновании и внести свой подарок. Сбербанк нам строит цвето-музыкальный фонтан в Историческом сквере. Это будет уникальный высотный фонтан с наложением изображений. Банк ВТБ имеет определенную сумму, которую готов вложить в празднование Дня города и увидеть там свое брендирование. У нас с вами пройдет этап Кубка по скалолазанию, этап Кубка по водным видам спорта. Очень много мероприятий.

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