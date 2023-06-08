Подробности по обновлению трамвайного парка в мэрии планируют рассказать ближе к концу года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Похоже, знаменитые чешские трамваи Tatra Т3, которые уже не один десяток лет ездят по улицам Екатеринбурга, скоро уйдут в прошлое. В администрации города сегодня, 8 июня, упомянули, что планируют заменить трамвайный парк. Об этом на встрече с журналистами рассказал заместитель главы Екатеринбурга по стратегическому планированию, вопросам экономики и финансам Андрей Корюков.

- Мы прорабатываем очень крупный проект по замене трамвайного парка, - сказал Андрей Корюков. - В этом году в рамках 300-летия города крупные предприятия хотят нам сделать такой подарок. Я думаю к концу года мы его с вами презентуем, увидим. Это очень хорошее событие.

Андрей Корюков напомнил, что автобусы и троллейбусы в городе уже обновляются. Например, в Екатеринбурге уже порядка 290 автобусов работают на газовом топливе. Также к осени в столицу Урала из Беларуси должны доставить еще около 40 современных низкопольных троллейбусов. Они могут ехать без подключения к контактной сети около 20 километров - антенны просто складываются прямо в крышу. В середине мая в городе на маршруты выехали первые десять новых троллейбусов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На улицы Екатеринбурга выехали 10 новых троллейбусов с автономным ходом

В Екатеринбурге впервые за 15 лет появились новые троллейбусы (Подробнее)