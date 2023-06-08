В регионе действует 8 природных пожаров Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Среднем Урале 8 июня продолжается борьба с лесными пожарами. Специалистам МЧС, Авиабазы и лесничеств за прошедшие сутки, 7 июня, удалось ликвидировать 19 лесных пожаров на общей площади 1011 гектаров.

В том числе полностью потушить огонь удалось в Сухом Логу, Горноуральском, Березовском, Тугулымском и Сосьвинском городских округах.

- Борьбу с огнем в уральских лесах ведут более 600 человек и свыше ста единиц спецтехники, - рассказали в департаменте информполитики региона.

Сейчас в регионе действует 8 природных пожаров на общей площади 3,4 тысячи гектаров. Из них 7 пожаров локализовано на площади более 3 тысяч гектаров. В том числе удалось остановить распространение огня в Первоуральске, Махневском муниципальном образовании, Камышловском муниципальном районе, Гаринском, Пышминском, Тугулымском городских округах.

Напомним, в Свердловской области действует противопожарный режим. Главное управление МЧС России по Свердловской области напоминает свердловчанам о необходимости соблюдать запрет на использование открытого огня, сжигание мусора, сухой травянистой растительности, разведение костров, в том числе в бочках, мангалах.

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