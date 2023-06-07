«Помогали 200 человек»: в Екатеринбурге слабослышащие дети нарисовали самый длинный в городе мурал

Мурал появился вошле школы-интерната №11. Фото: пресс-служба фестиваля паблик-арта "ЧО"

В Екатеринбурге появился самый длинный в городе мурал. Гигантское изображение появилось на одном из заборов в микрорайоне Эльмаш. Длина настенной картины составила 128 метров!

Создали настенную живопись ученики школы-интерната №11. Расписывали бетонную стену ребята с нарушениями слуха и зрения. Им помогали уральская художника Наташа Пастухова, участники инклюзивной мастерской паблик-арта «ЧО», а также неравнодушные горожане.

Огромный мурал разделили на несколько секций, каждая из которых рассказывает о личных историях школьников, связанных с Эльмашем. Дети нарисовали виды из окна, путь до школы или встречу с лосем. Подготовка к росписи шла полтора месяца.

Разрисовывать забор помогали горожане, волонтеры и участники мастерской паблик-арта «ЧО». Фото: пресс-служба фестиваля паблик-арта "ЧО"

- Часть участников мастерской – ученики школы-интерната №11 и у них не всегда есть возможность уезжать на выходные домой. Но они называют это место своим вторым домом. Мы учим ребят смотреть на обыденность под новым углом, а для этого нужно вспомнить забавные истории, поделиться личными эмоциями и впечатлениями, - говорит куратор Районной школы паблик-арта «ЧО» Полина Анисимова.

Художница Наташа Пастухова подготовила эскизы, после того, как познакомилась с историями школьников. За основу взяли четыре цвета – зеленый, черный, серый и розовый. Помогать разрисовывать забор вызвались около 200 горожан и волонтеров. Каждому выдавались инвентарь и свой участок для росписи по принципу раскраски по номерам.

- Наша работа получилась во всех смыслах масштабная, это длинная история о жизни целого района. И мы рады, что столько людей откликнулись. Такая децентрализация – хороший знак того, что в районах развивается жизнь, – делится художница Наташа Пастухова.

Подготовка к созданию мурала заняла полтора месяца. Фото: пресс-служба фестиваля паблик-арта "ЧО"

До этого организаторы и художники фестиваля паблик-арта «ЧО» презентовали завершающую сезон инсталляцию, которая вызвала бурную реакцию в обществе. 13 апреля прямо на пирсе водрузили огромную металлическую голову младенца. Скульптуру так и назвали «Индустриальный младенец». А создали ее две уральские художницы: Людмила Калиниченко и Ксения Ларина.

КСТАТИ

Самый длинный мурал в России находится в Казани. Его длина составляет 183 метра.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru