Уральцев этим летом ждет довольно обширная программа Фото: Алексей БУЛАТОВ

Летом Свердловская область богата на культурные и развлекательные фестивали. «Комсомолка» расскажет, где и когда можно получить яркие впечатления от музыкальных, театральных и творческих фестивалей. «Комсомолка » собрала самые интересные летние фестивали 2023 в Екатеринбурге и Свердловской области.

Музыкальный фестиваль Дениса Мацуева

С 8 по 10 июня

Один из лучших пианистов России выйдет на сцену с известными исполнителями и начинающими артистами.

- Идея фестиваля за много лет уже устоялась. В первый день, на открытии, Денис Мацуев выступает сам и предоставляет шанс выступить молодым артистам. Второй день – это большой сольный концерт, в этом году много внимания будет уделено творчеству Рахманинова. На третий день, в рамках закрытия фестиваля, прозвучат джазовые композиции, - пояснили в Свердловской филармонии.

Музыкальный фестиваль назван именем знаменитого пианиста Дениса Мацуева Фото: Михаил ФРОЛОВ

Адрес: Свердловская филармония, ул. Карла Либкнехта, 38а,

Тел.: +7 (343) 371 46 82.

Цена: от 2750 рублей.

Музыкальный фестиваль «Кардиограмма»

С 10 по 11 июня

В Екатеринбург едут «Кипелов», Владимир Кузьмин, Гарик Сукачев, «Чиж», Вадим Самойлов, «Uma2rman», «Stigmata», Яшникова, «Radio Tapok», «Сурганова и оркестр», «Мураками», «Анимация», «Эпидемия», «Ундервуд», «F.P.G», «Гран КуражЪ», Максим Свобода, «Керамика», «Обними кита».

Те, кто не успеет приобрести билеты, могут воспользоваться соцсетями: «ВКонтакте» планирует вести онлайн-трансляцию с фестиваля. Видео будет доступно в группе «Музыкальный фестиваль "Кардиограмма"».

Адрес: Екатеринбург-Арена, ул. Репина, 5,

Тел.: +7 (343) 376-08-00.

Цена: от 2500 рублей.

Группа «Uma2rman» станет одним из хедлайнеров фестиваля «Кардиограмма» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Музыкальный фестиваль «EverJazz: Сосны. Лето. Джаз»

17 июня

Это семейный джазовый open-air, который будет проходить на базе «Иволга».

– Для тех, кто хочет остаться с ночевой, удобен вариант базы отдыха «Иволга», но, в целом, необходимости в поиске ночлега нет, фестиваль идет всего один день. Выступления будут идти на трех сценах, а концерты будут продолжаться на протяжении девяти часов. Мы организовали трансфер до фестиваля, попасть на автобусы можно, если заранее зарегистрироваться на сайте фестиваля, - рассказали «КП-Екатеринбург» в джаз-клубе «EverJazz».

Адрес: База отдыха «Иволга», Свердловская область, Сысертский район.

Тел.: +7 (343) 20-20-318.

Цена: от 3200 рублей взрослый, от 1500 рублей – детский.

Свердловская область, как всегда, оказалась богата на культурные события Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Праздник Белого цветка»

18 июня

Фестиваль «Праздник Белого цветка» появился в России 112 лет назад. Императрица Александра Федоровна с помощью белых цветов собирала помощь для больных туберкулезом. В современной России во время мероприятия гости сдают пожертвования для нуждающихся. В 2022 году средства перевели беженцам и подопечным Службы милосердия.

– Дни Белого цветка – это упражнение нашего сердца, потому что, если его не упражнять, разовьется «сердечная недостаточность», – цитирует пресс-служба епархии руководителя отдела социального служения Екатеринбургской епархии Евгения Попиченко. – Дни Белого цветка – это возможность сделать что-то для тех людей, кому необходима помощь.

Ранее праздник проходил параллельно с фестивалем «Белый цветок» в честь семьи Николая II. Территорию у Храма-на-Крови украшали цветочными декорациями и скульптурами. Как сообщила «КП-Екатеринбург» маркетолог проекта Ольга Медведева, в 2023 году идея транформировалась: временные фестивальные работы хотят сделать постоянными экспозициями нового парка семьи Романовых, который в скором времени появится в Екатеринбурге. Сейчас жюри отбирает работы российских дизайнеров, а в середине месяца назовет победителей.

На фестивале «Праздник Белого цветка» гостей ждет концерт, мастер-классы по изготовлению цветов и флористике, благотворительная ярмарка.

Адрес: Екатеринбург, ул. Царская, д. 10,

Тел.: +7 (343) 371-19-78

Цена: бесплатно

Международный театральный фестиваль современной драматургии «Коляда plays»

С 20 по 30 июня

В Екатеринбург приезжают постановщики из-за рубежа. Работы представят 20 творческих коллективов.

По информации театра, на фестивале-2023 выступят коллективы из Казахстана, Кыргыстана, Киргизии, Алтая, Татарстана, Прикамья, ЯНАО, Удмуртии, Кузбасса, Пензенской, Омской, Вологодской, Ростовской, Курганской, Челябинской, Новгородской и Магаданской областей.

Адрес: постановки пройдут сразу на нескольких площадках Екатеринбурга.

Цена: от 200 рублей.

Фестиваль «Sandarina»

С 17 июня по 30 июля

Шопинг-фестиваль, где можно участвовать в гараж-сейле, купить дизайнерские вещи, посетить лекции или концерт. Площадки расположатся на базе «МЕГА» (17 и 18 июня), а также в Парке Маяковского (а 29 и 30 июля).

По информации пресс-службы фестиваля, инди-группа Pompeya выступит перед гостями фестиваля 17 июня, а музыкант D’MASELLE – 18 июня. Вход на выступления артистов будет бесплатным.

Адрес: Екатеринбург, ул. Металлургов, д. 87,

Тел.: +7 (800) 707-10-44

Цена: бесплатно.

Музыкальный фестиваль «Уральская ночь музыки» Ural Music Night

23 июня

Гарик Сукачев зажжет на «Уральской ночи музыки» Фото: Борис КУДРЯВОВ

В 2023 году хедлайнерами станут IOWA, Максим Свобода, Валерий Сюткин, Юлия Чичерина, Вадим Самойлов, «Поющие гитары». Группа «Billy’s band» приедет в Екатеринбург обновленным составом впервые. Изменения с группой произошли в начале 2023 года. Всего в городе выступят 3000 музыкантов.

Адрес: выступления музыкантов пройдут на более чем 100 площадках Екатеринбурга.

Цена: бесплатно.

Музыкальный фестиваль «Безумные дни»

С 30 июня по 2 июля

Это единственный в России трехдневный фестиваль классической музыки. На 10 площадках пройдет 120 концертов в Екатеринбурге и Первоуральске. В 2022 году в городе выступило 600 артистов, а сами выступления посетили 40 тысяч человек. В 2023 году темой станет «Ода ночи», на Урал приедут музыканты со всей страны.

- Билеты еще есть. Во-первых, в Екатеринбурге будет участвовать девять залов, десятым стал сад Вайнера, так что места, чтобы разместить гостей, к счастью, пока хватает. Плюс концерты пройдут в Первоуральске, город участвует в фестивале третий год, это уже постоянная площадка для «Безумных дней», - рассказали «КП-Екатеринбург» в отделе по связям с общественностью Свердловской филармониию

Адрес: Свердловская филармония, ул. Карла Либкнехта, 38а,

Тел.: +7 (343) 371 46 82.

Цена: от 200 рублей.