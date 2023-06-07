«Пришлось продать УАЗ»: житель уральской глубинки купил пожарную машину, чтобы спасать от огня родное село

Дмитрий Чижов купил пожарную машину ради помощи в тушении пожаров. Фото: пресс-служба администрации Сысертского городского округа/Дмитрий Чижов

Спасатели и добровольцы по всему Уралу продолжают бороться с лесными пожарами, которые бушуют еще с конца апреля.

Не остался в стороне и 37-летний житель села Черданцево, расположенного в 40 км от Екатеринбурга. Отец четверых детей Дмитрий Чижов подошел к вопросу радикально – взял и купил пожарную машину!

ПРИШЛОСЬ ПРОДАТЬ СВОЮ МАШИНУ

Идеи о нестандартной покупке закралась еще в середине мая, когда ситуация с пожарами в Свердловской области была на грани катастрофы.

- Было понятно, что у пожарных огромный объем работы, ведь ситуация, мягко говоря, была не очень хорошая: у нас в Черданцево сгорело три дома. Последним пиком стало то, что прямо за моим домом загорелось поле. Пока ждали спасателей, тушили своими силами, - вспоминает Дмитрий.

Огонь в поле тогда удалось остановить, а вот от идеи самостоятельно бороться с огнем, доброволец не отказался. Дмитрий организовал несколько собраний, на которых предложил местными жителям скинуться на пожарную машину и организовать дружину. Правда, сначала отклика среди односельчан доброволец не нашел. Но не отчаялся и создал группу в мессенджере.

- Постепенно люди стали понимать, что это дело благое. Понемногу переводили небольшие деньги. Всю сумму мы не собрали, тогда я решил продать свою машину, - говорит Дмитрий.

Когда местный герой без колебаний продал свой УАЗ «Патриот», то вместе с деньгами от односельчан получилось около 450 тысяч рублей. Этой суммы как раз хватало на подержанную пожарную машину.

Машину быстро испытали в пожаре. Фото: Дмитрий Чижов

ПОЕХАЛ ЗА ПОКУПКОЙ В СОСЕДНЮЮ ОБЛАСТЬ

Нужной техники за имеющуюся сумму на Среднем Урале не было. Подходящую по параметрам пожарную машину удалось найти только в Челябинской области. Увидев объявление о продаже техники, Дмитрий сразу отправился в путь.

- Машина была зарегистрирована на частное лицо, поэтому особых проблем и не было. Понятно, что обычному человеку такая вещь не нужна. Кроме как для тушения пожаров машину эту использовать никак нельзя, вопрос «зачем» от продавца не звучал, - объясняет Дмитрий Чижов.

230 километров из соседнего региона в родное село Черданцево доброволец преодолел уже на купленной пожарной машине.

С 24 мая Дмитрий начал приводить машину в боевую готовность. В этом ему помогали неравнодушные односельчане. Машину покрасили, купили и установили недостающие детали: рукава, мотопомпу и другие элементы спецтехники. Воду решили брать прямо из скважины на участке Дмитрия.

Испытать в действии машину довелось уже очень скоро. В лесу местные дети подожгли шалаш, расположенный вблизи жилого дома.

- Мы собрались и быстро выехали на место ЧП. Локализовали и потушили достаточно оперативно, никто не пострадал, - вспоминает Дмитрий. -Приехали пожарные, пожали руки, дали пару советов. Нашу инициативу поддержали, понимают же, что мы им помогаем.

Дмитрий вместе с соседями покрасили и привели в боевую готовность машину. Фото: Дмитрий Чижов

ДРУЖИНА ИЗ ТРЕХ ЧЕЛОВЕК

Чат в мессенджере вскоре преобразился в группу добровольцев, готовых на постоянной основе тушить огонь. Также чат начали использовать для оперативной связи.

- Пока в нашей дружине три или четыре человека. Это те, кто может в любой момент прийти на помощь. Один из нас даже ушел с работы, чтобы оперативно оказывать помощь. Но пока к такому не готов: все, что заработал, вложил в машину. Сейчас это, к сожалению, никак не спонсируется, за дежурства никто не платит, - вдыхает доброволец.

Дмитрий готов помогать и другим районам, где бушует стихия. Правда, делать это он может только при дополнительном финансировании. Помимо того, что за помощь и дежурства платить у него пока не выходит, много средств уходит и на дизельное топливо: примерно 2 500 рублей на 100 километров. С топливом тоже помогают соседи, но часть средств на него Дмитрий берет из своего кармана.

Мужчина трудится в детском оздоровительном лагере. Сейчас он временно взял перерыв на работе, потому что сейчас дежурить на пожарах особо некому.

Дмитрий признается: что променял УАЗ «Патриот» на пожарный «Урал» он не жалеет. Ведь тушение пожаров – гораздо важнее.

Местные жители оценили поступок Дмитрия Чижова. Фото: Дмитрий Чижов

ОФИЦИАЛЬНАЯ ОБСТАНОВКА С ПОЖАРАМИ

Сейчас в регионе действуют 23 природных пожаров на общей площади 3,3 тысячи гектара, из них локализовано 15 возгораний

По данным на 7 июня, специалисты Авиалесоохраны, МЧС ликвидировали 22 природных пожара за прошедшие сутки на общей площади 298 гектаров, в том числе в Малышевском городском округе на площади 35 гектаров, в Асбестовском городском округе на площади 25 гектаров, в Тугулымском городском округе на площади два гектара.

6 июня полностью потушить огонь получилось в Верхней Пышме, Таборинском сельском поселении, Махневском муниципальном образовании и Гаринском, Верхнесалдинском, Горноуральском городских округах.

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