«Это предательство»: Юлия Михалкова осудила отечественных артистов, осуждающих Россию

Юлия Михалкова впервые высказала отношение к артистам и спортсменам, уехавшим из России. Фото: соцсети Юлии Михалковой

Экс-участница «Уральских пельменей» Юлия Михалкова высказалась об отечественных артистах и спортсменах, уехавших из России. Артистка впервые поделилась мыслями на этот счет.

- Крайне сложный вопрос. Предатель – это очень серьезное слово, серьезное обвинение. Я считаю, если артист или спортсмен меняет гражданство, чтобы заниматься карьерой, достигать новых высот в спорте, искусстве, но при этом остается российским, все знают, что он из России, то это не предательство. В таком случае и для нашей страны это тоже возможность оставаться в международном общении, - считает Юлия Михалкова.

Совсем другое отношение у актрисы к тем, кто не просто уехал из страны, но и высказывается против России.

- Другое дело если спортсмен или артист оскорбляет свою Родину, оскорбляет своих соотечественников, то это предательство. Не поддержать и действовать против – разные вещи, - заключила артистка.

Отметим, что Юлия Михалкова стала известной благодаря «Уральским пельменям», в которых выступала с 2009 по 2019 год. Сейчас актриса также известна как общественный деятель. Она активно ведет соцсети и принимает участие в акциях по защите экологии и чистой среды. В начале июня она приняла участие в Международном экологическом конгрессе в Санкт-Петербурге и выступала на нем в качестве спикера.

Напомним, многие артисты уехали из России после начала специальной военной операции на Украине. Среди них Алла Пугачева и Максим Галкин*, певица Лиза Монеточка*, Земфира* и Андрей Макаревич*.

*Признаны иноагентами в России

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