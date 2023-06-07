На заведение составлен протокол об административном правонарушении Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава СК России Александр Бастрыкин заинтересовался ситуацией с отравлением 22 жителей Екатеринбурга роллами от «Ёбидоёби». Глава ведомства поручил представить доклад по обстоятельствам массового заболевания екатеринбуржцев сальмонеллезом.

- Председатель СК России поручил и.о. руководителя СУ по Свердловской области Надбитову А.Д. представить доклад о ходе проверки, - сообщили в следственном комитете. - В рамках проверки будет проведен комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося и дачу ситуации объективной правовой оценки.

Известно, что все заболевшие госпитализированы в инфекционное отделение стационара в период со 2 по 4 июня.

В службе доставки японской кухни факт массового отравления подтвердили. Представители компании отмечали, что все необходимые меры уже выполнены.

- Отравились люди, которые обращались в доставку 1 июня после 19:00. Есть подозрение на поставщика курицы и на сотрудника. Оба варианта проверяем. С клиентами держим связь, возмещаем все расходы, - заявляли «КП-Екатеринбург» в компании.

Вспышка сальмонеллеза случилась в филиале по адресу Щербакова, 20, который сейчас закрыт. Как отмечали в Роспотребнадзоре, в этой точке выявлено огромное количество нарушений: не соблюдались требования хранения продуктов, не велся контроль температурно-влажностного режима, часть продукции не имела маркировки и документов, нарушался дезинфекционный режим, а у сотрудников не было медицинских книжек.

На заведение составлен протокол об административном правонарушении по ст. 6.6 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения». Максимальная ответственность по данной статье – приостановление деятельности до 90 суток. Документы переданы в суд. Рассмотрение дела назначено на 9 июня.

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