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Происшествия7 июня 2023 2:32

Бастрыкин заинтересовался ситуацией с отравлением 22 жителей Екатеринбурга роллами от «Ёбидоёби»

Глава ведомства поручил представить доклад по обстоятельствам массового заболевания
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
На заведение составлен протокол об административном правонарушении

На заведение составлен протокол об административном правонарушении

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава СК России Александр Бастрыкин заинтересовался ситуацией с отравлением 22 жителей Екатеринбурга роллами от «Ёбидоёби». Глава ведомства поручил представить доклад по обстоятельствам массового заболевания екатеринбуржцев сальмонеллезом.

- Председатель СК России поручил и.о. руководителя СУ по Свердловской области Надбитову А.Д. представить доклад о ходе проверки, - сообщили в следственном комитете. - В рамках проверки будет проведен комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося и дачу ситуации объективной правовой оценки.

Известно, что все заболевшие госпитализированы в инфекционное отделение стационара в период со 2 по 4 июня.

В службе доставки японской кухни факт массового отравления подтвердили. Представители компании отмечали, что все необходимые меры уже выполнены.

- Отравились люди, которые обращались в доставку 1 июня после 19:00. Есть подозрение на поставщика курицы и на сотрудника. Оба варианта проверяем. С клиентами держим связь, возмещаем все расходы, - заявляли «КП-Екатеринбург» в компании.

Вспышка сальмонеллеза случилась в филиале по адресу Щербакова, 20, который сейчас закрыт. Как отмечали в Роспотребнадзоре, в этой точке выявлено огромное количество нарушений: не соблюдались требования хранения продуктов, не велся контроль температурно-влажностного режима, часть продукции не имела маркировки и документов, нарушался дезинфекционный режим, а у сотрудников не было медицинских книжек.

На заведение составлен протокол об административном правонарушении по ст. 6.6 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения». Максимальная ответственность по данной статье – приостановление деятельности до 90 суток. Документы переданы в суд. Рассмотрение дела назначено на 9 июня.

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