В Екатеринбурге полиция устроила погоню за лихачом

Инцидент произошел в девять часов вечера 6 июня Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на Сортировке произошла погоня за пьяным лихачом. Водитель на черной легковушке на скорости скрывался от сотрудников ДПС. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в Госавтоинспекции Екатеринбурга.

Инцидент произошел в девять часов вечера 6 июня. Патрульный экипаж попытался остановить мужчину на легковушке. Однако тот проигнорировал просьбу представителей власти и продолжил движение. Тогда и началась погоня по нескольким районом города.

- Спустя некоторое время водителя удалось остановить и задержать на Эльмаше. Его привлекли к ответственности за движение на запрещающий сигнал светофора и выезд на встречную полосу. В настоящий момент водителя увезли в больницу для сдачи анализов и прохождения исследований на наличие в крови алкоголя или других веществ, - рассказали «КП-Екатеринбург» в ГИБДД.

В Госавтоинспекции добавили, что у мужчины были явные признаки опьянения. Уже после получения результатов обследования водителя будет принято обоснованное решение.

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