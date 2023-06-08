«Дорога – это жизнь»: екатеринбуржец заправил автомобиль и стал миллионером

Юрий приехал за выигрышем вместе с сыновьями. Фото: Ольга Юшкова

На своем внедорожнике екатеринбуржец Юрий Власов вместе с семьей проехал тысячи километров как по России, так и за границей. Путешествия – это его большая страсть. Пока он накручивал километраж, ему по-настоящему повезло! Он стал миллионером после того, как в обычный будний день заехал на заправку.

«ШОКИРОВАЛ НОВОСТЬЮ СЕМЬЮ»

В марте сеть АЗС «Газпромнефть» объявила всероссийскую акцию «Маршрут к миллиону». Ее участники могли получить 1000 бонусов за заправку или выиграть один из десяти суперпризов по 1 000 000 рублей. Одним из счастливчиков стал житель Екатеринбурга Юрий Власов: удача улыбнулась ему на заключительном еженедельном розыгрыше, когда на кону был последний миллион из десяти. В общей сложности участниками стали 3,5 млн держателей карт лояльности «Нам по пути». Обладателями суперпризов стали автомобилисты из разных уголков России.

По мнению ребят, чемодан был тяжеловат. Фото: Ольга Юшкова

За своим выигрышем победитель приехал вместе с сыновьями. Пока мальчишки выбирали себе блюда для утреннего перекуса, Юрий рассказал, что так крупно ему повезло впервые. Поздравлял внезапно разбогатевшего екатеринбуржца радиоведущий Влад Меркушев. Его уральцы знают как Пал Палыча. Вместе с победителем они устроили небольшой «завтрак миллионера».

- Позвольте вручить вам миллион! Вы его заслужили. Мы надеемся, что он пойдет на благо вам и вашей семье, – сказал Пал Палыч, вручая заветный чемоданчик победителю.

Пока Юрий и сыновья позируют для фотоснимков, узнаем, что уральский миллионер – частый гость на заправках. В акции участвовал буквально несколько недель назад.

- Победителем стал совершенно случайно. Скачал приложение «АЗС Газпромнефть», зарегистрировался. Пользоваться им удобно, можно оформить постоплату и сэкономить время, оплачивая топливо и кофе онлайн. Увидел, что идет последний этап акции «Маршрут к миллиону». Поехал на заправку и по обыкновению залил полный бак. А спустя четыре дня мне приходит уведомление, что я стал победителем! Открыл его и, как человек приземленный, сперва не поверил. Но как только деньги упали на счет, обрадовался, - улыбается победитель. – Затем шокировал этой новостью всю семью. Я никогда раньше ничего не выигрывал. Бывало, участвовал в лотереях… но там удачу за хвост так и не поймал.

"Завтраком миллионера" стал фирменный бургер с куриным бифштексом, выпущенный к юбилею Екатеринбурга. Фото: Ольга Юшкова

КОМФОРТНЫЕ АЗС ВЫРУЧАЮТ В ПУТИ

Юрий заметно скромничает, рассказывая о своей жизни. Его старшая дочь учится в университете, а сыновья пока еще школьники. Екатеринбуржец работает старшим менеджером в транспортной компании, так что поездки для него – дело привычное.

- Дорога – это жизнь, работа и дом. Поэтому в пути всегда заезжаю на заправки, чтобы отдохнуть, размяться, выпить кофе и подкрепиться. Они очень выручают, когда едешь с детьми. Раньше банально и помыть руки было негде. А сейчас есть все условия для комфортной остановки. Сегодня у меня получился своеобразный «завтрак миллионера»: решили с детьми попробовать новый фирменный бургер с куриным бифштексом. Вкус – то, что надо, сытно и аппетитно! Говорят, его ввели в меню на АЗС специально в преддверии 300-летия нашего города. А еще меня приятно удивило, что на стаканчиках появились рисунки с самыми узнаваемыми достопримечательностями Екатеринбурга. Я считаю, что это хороший сюрприз к празднику, - говорит Юрий.

Кейс с выигрышем довольно увесистый. Сыновья Юрия крепко держат его двумя руками. Покупатели за кассой между собой шепчутся, и считают, что победитель просто актер. А Юрий тем временем скромно пожимает плечами - на что потратить выигрыш, он еще не решил.

- Теперь буду участвовать во всех акциях. Чем черт не шутит? Миллион для меня сумма существенная. Будем думать всей семьей, как распорядиться. Но у нас с женой есть мысль о том, чтобы вложить деньги в строительство бани на даче, - делится участник акции Юрий.

Юрий рассказал, что работает старшим менеджером в транспортной компании. Фото: Ольга Юшкова

«НА МАШИНЕ ЗА РУБЕЖ»

Юрий увлекается настольным теннисом, любит прокатиться на велосипеде и предпочитает автопутешествия обычным поездкам по готовому туру. Прежде, чем отправиться в путь, они с семьей тщательно выстраивают маршрут сами.

- Главный показатель правильно спланированного путешествия – отсутствие «приключений». Качественное топливо – одно из главных условий удачной поездки. Пока это правило для меня работает. Например, самая дальняя поездка, в которую мы отправлялись всей семьей – до турецкого города Трабзон. Надо сказать, она в целом оказалась выгоднее, чем на самолете. Мы проехали через всю Россию и увидели немало прекрасных уголков, но сами понимаете – всегда приятно возвращаться домой в любимый Екатеринбург, - уверяет Юрий Власов.

Юрий любит автопутешествия, настольный теннис и катание на велосипеде. Фото: Ольга Юшкова

По его мнению, лучшие места в столице Среднего Урала, которые обязаны посетить туристы - это Исторический сквер, Плотинка и центральные улицы. А еще, на закате будет приятно полюбоваться на Макаровский мост.

Кстати, специальный дизайн с видами города был разработан для цифровых информационных панелей и медиаэкранов, которыми оформлены экстерьеры и интерьеры заправочных станций сети «Газпромнефть» в Екатеринбурге. Легко угадать очертания государственного цирка имени В. И. Филатова, самых высоких небоскрёбов в России за пределами Москвы и Санкт-Петербурга и других узнаваемых сюжетов.