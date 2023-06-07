Проститься с Юрием Деминым пришли многие жители региона и области Фото: Ольга ЮШКОВА

Свердловский Главк МВД и автомобилисты Урала скорбят – не стало Юрия Демина. Бывший глава регионального Управления ГИБДД скончался на 63-м году жизни, упав со строительных лесов на дачном участке в Верхней Сысерти 4 июня. Полковник Демин возглавлял местную Госавтоинспекцию 13 лет с 2005 по 2018 год. А после ухода со службы работал заместителем начальника по безопасности на «УЗТМ-Кортэкс».

Прощание проходило в Ново-Тихвинском монастыре Фото: Ольга ЮШКОВА

Юрий Алексеевич родился 11 апреля 1961 года в селе Сыда Красноярского края. В 1985 году он окончил Свердловский юридический институт, а в 1998 году – Академию управления МВД.

Прощание с Юрием Деминым проходит в Ново-Тихвинском монастыре. После этого гроб доставят к зданию Управления ГИБДД, где Юрий Алексеевич символически в последний раз побывает в родном подразделении. Завершится траурная церемония на Широкореченском кладбище. Полковника Демина похоронят с воинскими почестями.

На прощание пришли родственники, близкие и коллеги Юрия Демина Фото: Ольга ЮШКОВА

Уже в 11.30 у Ново-Тихвинского собора стали собираться родные, близкие и коллеги Юрия Демина. Среди них начальник УГИБДД по Свердловской области Алексей Спиридонов.

- Юрий Алексеевич навсегда останется в наших сердцах. Даже не знаю, сколько сотрудников сегодня приехало проститься с ним. Как вы понимаете, на такие мероприятия приглашения не нужны. Вечная память, - сказал Алексей Спиридонов.

Бывший глава ГИБДД Екатеринбурга Вадим Буйдалин (в центре) Фото: Ольга ЮШКОВА

Среди коллег Юрия Демина на прощании можно было заметить бывшего главу ГИБДД Екатеринбурга Вадима Буйдалина, бывшего главу уголовного розыска ГУ МВД по Свердловской области Александра Мазаева.

Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков Фото: Олег ГАЛИМОВ

К 12.00 к собору подошло порядка 200 человек. У входа в собор можно было взять две гвоздики. Зал прощания не вместил всех, кто пришел проводить в последний путь Юрия Демина.

К собору подошло порядка 200 человек. Фото: Олег ГАЛИМОВ

- Мы провожаем в последний путь настоящего человека. Потерять такого друга, такого товарища очень тяжело для каждого из нас. Юрий Алексеевич отличался добротой. Ему удалось наладить отношения с МВД России. К личному составу ГИБДД он относился с душой. Пользовался огромным авторитетом среди личного состава. С ним не было никаких вопросов. Это редкость среди офицеров, - сказали на прощании.

Юрий Демин скончался на 63-м году жизни Фото: Олег ГАЛИМОВ

Однокурсники Юрия Демина по Свердловскому юридическому институту также выразили соболезнования семье полковника, а действующий глава ГИБДД области выступил от лица коллег Юрия Демина.

- От всех руководителей ГИБДД Свердловской области хочется выразить соболезнования в связи с утратой. Юрий Алексеевич навсегда останется в наших сердцах, - сказал Алексей Спиридонов.

На прощание пришли многие коллеги Юрия Демина Фото: Ольга ЮШКОВА

Коллеги и близкие Юрия Демина по очереди говорили слова прощания Фото: Ольга ЮШКОВА

Юрий Демин был награжден множеством ведомственных наград, включая медаль «За безупречную службу» 2 степени. Награды показали на прощании Фото: Ольга ЮШКОВА