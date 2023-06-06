Сейчас в регионе действуют 20 природных пожаров Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Среднем Урале 6 июня продолжается борьба с лесными пожарами. Площадь возгораний за сутки 5 июня сократилась в два раза. Специалистам МЧС, Авиабазы и лесничеств удалось ликвидировать восемь лесных пожаров на общей площади 3,8 тысячи гектаров.

Полностью потушить огонь получилось в Верхней Пышме, Таборинском сельском поселении, Махневском муниципальном образовании и Гаринском, Верхнесалдинском, Горноуральском городских округах.

- Борьбу с огнем ведут свыше 670 человек, привлечено около 100 единиц спецтехники, в том числе авиация, - рассказали в департаменте информполитки региона.

В МЧС добавили, что двумя бортами Бе-200 МЧС России на очаги пожаров за прошедшие сутки были произведен 21 сброс воды суммарным объемом 189 кубических метров.

Сейчас в регионе действуют 20 природных пожаров, из них 7 возгораний на площади 312 гектаров, в том числе в Екатеринбурге, локализованы и не распространяются.

Угрозы населенным пунктам нет.

Ранее в Свердловской области был частично снят запрет на посещение особо охраняемых природных территорий, так как в регионе наблюдается значительное улучшение ситуации с возгораниями.

С 6 июня находиться в природных парках разрешается группам в сопровождении экскурсовода и сотрудника парка, который отвечает за соблюдение мер пожарной безопасности.