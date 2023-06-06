На трассе Пермь-Екатеринбург в ДТП погибли два человека

Движение на участке, где произошло ДТП, временно ограничено Фото: скриншот с видео

На 307-м километре трассы Пермь-Екатеринбург утром 6 июня произошла смертельная авария. В столкновении легковушки с фурой, по данным ГИБДД, погибли два человека и один серьезно пострадал.

- По предварительным данным, водитель автомобиля Renault Sandero выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с грузовым автомобилем Volvo, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области. - В результате автоаварии два человека, находящихся в салоне легкового автомобиля, погибли, еще один доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

Как рассказали очевидцы в группе во «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург», в салоне легковушки ехала пожилая пара.

- Дедушка признаков жизни не подавал, бабушка дышала. По поводу того, что мужчина - труп я не уверен, но удар был с его стороны. Возможно, труп, - рассказал очевидец.

Личности участников ДТП сейчас устанавливают сотрудники полиции. Водитель фуры не пострадал.

Движение на участке, где произошло ДТП, временно ограничено.