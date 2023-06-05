Госпитализированы с клиникой средней тяжести»: 13 клиентов «Ёбидоёби» заразились сальмонеллезом в Екатеринбурге

В пункте доставки прошло эпидрасследование
Фото: Елена ВАХРУШЕВА
В Екатеринбурге 13 человек отравились блюдами, которые заказали в доставке японской кухни «Ёбидоёби». Свердловчане заразились кишечной инфекцией – сальмонеллезом. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Свердловской области.
- Все заболевшие с клиникой средней тяжести госпитализированы в инфекционное отделение стационара в период со 2 по 4 июня 2023 г. Лабораторно выявлен возбудитель заболевания – сальмонелла, - заявили в Роспотребнадзоре.
В пункте доставки прошло эпидрасследование. Были выявлены многочисленные нарушения, в том числе: неправильное хранение продуктов, отсутствие контроля температурного режима, некоторой документации и маркировки, нарушение дезинфекционного режима. А также у сотрудников общепита не было личных медицинских книжек.
Вскоре будет проведено лабораторное исследование. Для этого были взяты пробы пищи, сырья, воды, смывы, дезсредства и материал от персонала. Было решено закрыть доставку на время и провести там дезинфекцию. Помимо этого, в заведении пройдут дополнительные санитарно-противоэпидемические мероприятия. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора.
К ЧИТАТЕЛЮ
Подписывайтесь на наш Telegram
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники
Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:
Тел.: +7 912 050 91 07
Почта kp.ekb@phkp.ru