Госпитализированы с клиникой средней тяжести»: 13 клиентов «Ёбидоёби» заразились сальмонеллезом в Екатеринбурге

В пункте доставки прошло эпидрасследование Фото: Елена ВАХРУШЕВА

В Екатеринбурге 13 человек отравились блюдами, которые заказали в доставке японской кухни «Ёбидоёби». Свердловчане заразились кишечной инфекцией – сальмонеллезом. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Свердловской области.

- Все заболевшие с клиникой средней тяжести госпитализированы в инфекционное отделение стационара в период со 2 по 4 июня 2023 г. Лабораторно выявлен возбудитель заболевания – сальмонелла, - заявили в Роспотребнадзоре.

В пункте доставки прошло эпидрасследование. Были выявлены многочисленные нарушения, в том числе: неправильное хранение продуктов, отсутствие контроля температурного режима, некоторой документации и маркировки, нарушение дезинфекционного режима. А также у сотрудников общепита не было личных медицинских книжек.

Вскоре будет проведено лабораторное исследование. Для этого были взяты пробы пищи, сырья, воды, смывы, дезсредства и материал от персонала. Было решено закрыть доставку на время и провести там дезинфекцию. Помимо этого, в заведении пройдут дополнительные санитарно-противоэпидемические мероприятия. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора.

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