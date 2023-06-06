Большой экзамен ПДД: жители Свердловской области показали один из лучших результатов по стране

Организаторы озвучили итоги Большого экзамена ПДД Авто.ру. Проект стартовал 4 апреля и завершился 31 мая. В целом по России приняли участие свыше одного миллиона человек. Свердловская область вошла в топ-3 регионов по количеству участников — 27 тысяч человек. Средний результат жителей Екатеринбурга и области составил 39 баллов из 60 возможных. Аналогичный результат по России составил 34 балла.

Большой экзамен ПДД — это онлайн-проект, с помощью которого каждый автомобилист, пешеход или водитель самоката может проверить и улучшить знания правил дорожного движения. Перед началом можно было выбрать, с позиции какого участника дорожного движения отвечать: пешехода, автолюбителя или водителя средства индивидуальной мобильности, наиболее распространенный вид которого — электросамокат.

Для экзамена разработали 350 вопросов. Их составляли эксперты организации дорожного движения, Авто.ру и партнер проекта — Самокаты Яндекс Go. 100 из них относятся к средствам индивидуальной мобильности: электросамокатам, моноколесам, гироскутерам и другим. Каждому участнику предлагалось ответить на 15 вопросов различной сложности за общее время в 15 минут. Предоставлялись две попытки и возможность взять две подсказки.

Правильно ответили на все вопросы больше двух тысяч пользователей, а 70 тысяч — набрали 45 баллов и более. Соревновались пользователи и в скорости ответов. Быстрее всех один из участников прошел экзамен за 41 секунду при среднем времени прохождения чуть больше шести минут.

Авторы экзамена выделили самые легкие и самые сложные вопросы. Чаще всего правильные ответы давали на вопросы, которые связаны с движением машин по обочинам (п. 9.9 ПДД). С ними успешно справились 96% пользователей, прошедших экзамен до конца. Неплохо знают об обязанности водителей при повороте уступить дорогу пешеходам и велосипедистам, пересекающим проезжую часть по зебре, (п. 13.1 ПДД) — 95% верных ответов. И запрете водителям садиться за руль в нетрезвом виде — 94% правильных ответов.

Авто.ру и партнер проекта — Самокаты Яндекс Go, сообщили, что самым сложным оказался вопрос о том, какого цвета бывает постоянная горизонтальная разметка. Он связан с недавними поправками в ПДД: к цветам постоянной горизонтальной разметки добавились красный, синий и зеленый. 94% не ответили верно на этот вопрос. Еще 92% неправильно ответили на вопросы про новый знак «Место для парковки» с табличкой 8.4.3.1 — стоянка только для электромобилей и «гибридов» (автомобили одновременно с двигателями внутреннего сгорания и электродвигателями).