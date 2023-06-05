Сейчас ребенок в безопасности Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге ученица восьмого класса попыталась покончить с собой, чтобы привлечь внимание матери. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил источник в экстренных службах. Инцидент произошел 22 мая в Чкаловском районе уральской столицы, когда 14-летняя девочка пошла в гости к однокласснице.

- Никаких ссор с матерью у нее не было. Просто решила привлечь к себе внимание, чтобы все переживали за нее. Сейчас с ней все в порядке, с ней работают психиатры. Девочка и ранее состояла на учете у специалистов, - рассказал «КП-Екатеринбург» инсайдер.

В пресс-службе УМВД Екатеринбурга воздержались от комментариев.

Напомним, что 3 мая в Академическом районе свел счеты с жизнью 15-летний школьник. Подросток покончил с собой сразу после возвращения из реабилитационного центра, куда его отправили из-за проблем с алкоголем. Известно, что из рехаба парень вернулся в синяках. Следственный комитет возбудил уголовное дело о доведении до самоубийства.

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