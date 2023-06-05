1 сентября 2023 года принесет много новинок для российских школ: по всей стране появятся "золотой стандарт" образования и единые электронные дневники. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 1 сентября 2023 года у всех школьников Свердловской области появится единый электронный дневник. Ранее дневники были созданы у каждой школы на местных платформах типа «Сетевой город» или «Дневник.ру». Теперь их переводят в федеральную информационную систему «Моя школа». Получить электронный дневник можно после регистрации ребенка на «Госуслугах».

Как зарегистрировать ребенка на «Госуслугах» для электронного дневника в Екатеринбурге и Свердловской области в 2023 году

Свердловская область стала одним из субъектов страны, где единые электронные дневники будут испытывать. Со временем к федеральной информационной системе подключатся все школы России. Это позволит учителям, родителям и чиновникам не путаться при работе с отчетностью и электронными дневниками.

Доступ к электронному дневнику можно получить только после регистрации ребенка на «Госуслугах». Однако это не значит, что процедура является обязательной. Родители могут отказаться от электронного дневника в 2023 году. Тогда оценки будут выставляться по старинке в бумажный дневник.

Чтобы зарегистрировать ребенка на «Госуслугах» для электронного дневника в 2023 году, надо:

- родителю войти в свой аккаунт на портале «Госуслуг»;

- зайти в профиль;

- выбрать вкладку «Семья и дети»;

- нажать «Добавить» во вкладке «Информация о ребенке»;

- указать данные из Свидетельства о рождении ребенка, а также его СНИЛС. Данные появятся в промежуток времени от 15 минут до 5 дней;

- если у ребенка нет своего электронного почтового ящика, воспользуйтесь Детской почте от Mail.ru через «Госуслуги»;

- укажите электронную почту ребенка и его номер телефона. Они не должны быть прикреплены к другим учетным записям на «Госуслугах»;

- подтвердите аккаунт ребенка через его электронную почту или телефон;

- создайте пароль для входа в аккаунт ребенка и запомните его.