Мужчинам нужно заранее заботиться о здоровье. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уролог лечит заболевания мочевыделительной и мужской половой систем, помогает мужчинам оставаться здоровыми. Поэтому посещать его нужно не тогда, когда что-то болит, но и для регулярных осмотров. «КП-Екатеринбург» и Центр общественного здоровья и медицинской профилактики Свердловской области рассказывают уральцам, как поддерживать самочувствие на хорошем уровне. Врач урологического отделения консультативно-диагностической поликлиники Свердловской областной клинической больницы №1 Алексей Семаков объясняет, как часто и в каком возрасте нужно посещать уролога.

Когда надо записываться на прием к урологу

Частота посещения врача, специализирующего на общей урологии, зависит от возраста пациента.

- Если пациенту до 45 лет, мужчина живет регулярной половой жизнью и меняет партнеров, при этом не всегда использует методы контрацепции, то нужно каждый год приходить на осмотр. На приеме будут взяты анализы крови на гепатиты, на ВИЧ и мазки на заболевания, передающиеся половым путем. Если пациент в таком возрасте пользуется контрацепцией, у него один половой партнер, то посещать уролога можно, если возникнут жалобы. С 45 лет у мужчин сильно возрастает риск обзавестись злокачественной опухолью простаты. Поэтому с этого возраста начинается скрининг на рак простаты. У кого-то каждый год, у кого-то раз в полгода выявляют маркеры на рак простаты, проводят УЗИ простаты, ее зон, - поясняет Алексей Семаков.

Какие анализы и диагностику нужно проходить для приема у уролога

Алексей Семаков добавляет, что сейчас уральцы стали более сознательными. Многие из них проходят чек-апы уже с 35 лет. Урологи поддерживают такую инициативу.

- Я бы рекомендовал мужчинам после 35 лет каждый год проходить УЗИ почек, мочевого пузыря и сдавать общий анализ мочи, - рекомендует Алексей Семаков.

Урологи в Екатеринбурге бесплатно

Посетить уролога можно в коммерческие медцентрах города. Но, учитывая важность врача для здоровья мужчин, приемы доступны и бесплатно. Уролог, специализирующейся на общей урологии, принимает в любой городской поликлинике Екатеринбурга. Также существуют такие узкие специалисты, как уролог-андролог, который делает акцент на заболеваниях репродуктивной и сексуальной сферы, уролог-онколог, который лечит злокачественные опухоли мочеполовой системы.

Посетить уролога, как и сдать основные анализы для постановки диагноза на приеме, можно по полюсу ОМС. Также бесплатно доступны анализы на выявления рака предстательной железы для мужчин старше 45 лет в рамках диспансеризации.

Уролог в Екатеринбурге: цена

Стоимость приема уролога в Екатеринбурге в 2023 году варьируется от 1200 рублей до 3100 рублей в зависимости от клиники и квалификации специалиста.

Уролог в Екатеринбурге: адреса и телефоны

Свердловская областная клиническая больница №1 – ул. Волгоградская, д. 185, телефон: +7 (343) 351-76-05

РЖД-Медицина – ул. Гражданская, д. 9, телефон: 8 (800) 234-34-34

Екатеринбургский Медицинский центр – ул. Шевченко, д. 9, телефон: +7 (901) 249-98-61

Медика – ул. Радищева, д. 33, телефон: +7 (343) 379-74-74

УРО-ПРО – ул. Кузнечная, д. 83, телефон: +7 (343) 301-50-51

Новая больница - ул. Заводская, 29, к.2, телефон: +7 (343) 355-56-57

Семейная клиника – ул. Ключевская, д. 15, телефон: +7 (343) 228-11-28

Преображенская клиника – ул. Гагарина, д. 28, телефон: +7 (343) 385-70-07, +7 (343) 385-70-77.