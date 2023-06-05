Сейчас в регионе действует 21 природный пожар Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Среднем Урале 5 июня продолжается борьба с лесными пожарами. Специалистам МЧС, Авиабазы и лесничеств за прошедшие сутки, 4 июня, удалось ликвидировать 15 природных пожаров на общей площади 1278 гектаров.

Полностью потушить огонь удалось в Сосьвинском, Верхотурском и Березовском городских округах.

- Борьбу с огнем в уральских лесах ведут более 840 человек и свыше 120 единиц спецтехники, задействована спецавиация, - рассказали в департаменте информполитики региона.

В МЧС добавили, что авиацией МЧС России на очаги природных возгораний совершено 12 сбросов воды общим объемом 108 куб.м.

Сейчас в регионе действует 21 природный пожар на общей площади 4,1 тысячи гектаров. 12 возгораний при этом локализовано. Угрозы перехода огня на населенные пункты нет.

Напомним, в Свердловской области действует противопожарный режим. Главное управление МЧС России по Свердловской области напоминает свердловчанам о необходимости соблюдать запрет на использование открытого огня, сжигание мусора, сухой травянистой растительности, разведение костров, в том числе в бочках, мангалах.

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