Последствия сильного дождя в Екатеринбурге и Свердловской области 4 июня 2023

Сильный дождь пролился на Свердловскую область 4 июня 2023 года

В Свердловской области во второй половине дня 4 июня балом правит непогода. На Екатеринбург и окрестности обрушились ливни, шквалистый ветер, гроза с молнией и град. Рассказываем, к каким последствиям привел воскресный шторм.

Так, очевидцы сообщают, что в Среднеуральске стихия привела к пожару в частном доме на улице Парижской Коммуны. Видео с места ЧП опубликовал в группе «Верхняя Пышма Среднеуральск 8 район» Вконтакте местный житель. Пламя захватило всю крышу дома с чердаком

- Вот это молния фиганула! Вообще страшно! - сказал очевидец на видео. - А ведь я в этом чердаке детство провел - был в гостях. С этого окна смотрел. А там все внутри... капец

Тем временем дорога у Калины превратилась в мини океан. Дорожное полотно затопило. Машины проезжали по нему, поднимая волны.

Еще один пожар, предположительно из-за грозы, вспыхнул в лесу в Белоярском районе. Как сообщают в паблике Инцидент.Екатеринбург, на провода линии электропередач из-за ветра упало дерево. Это привело к короткому замыканию и пожару.

А вот звезда «Уральских пельменей» Сергей Исаев столкнулся с другим проявлением непогоды — на его загородный участок обрушился крупный град. Кадрами града он поделился на своей странице в телеграме t.me/isaevsergey1971

- С ума сойти, друзья! Это град! Вон там вон город. Его вообще не видно. Жесть, - сказал Сергей Исаев в записаном видео. - Эй, лето, жара возвращайся назад. Не надо так надолго уходить. Понимаете? От солнца до града под ногами прошло пять часов. Аномалия...