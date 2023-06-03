В Екатеринбург пришла аномальная жара, которой не было с 1936 года

Эксперты зафиксировали +32,5 градуса днем Фото: Алексей БУЛАТОВ

Температурный рекорд был побит в Екатеринбурге 3 июня. Хотя еще минувшей ночью в городе бушевала гроза и небо заполоняли яркие молнии. Однако, каких высоких температур в городе не было аж с 1936 года. Синоптики зафиксировали, что воздух прогрелся до +32,5 градусов. Об этом сообщает эксперт метеоролог и автор telegram-канала Алексей Пулин.

- Окончательное значение нового максимума будет установлено вечером. Ночью 3 июня выпало 0,5 миллиметров осадков. Также в городе выпали первые существенные осадки за 33 дня, с ночи на первое мая, - сообщает Алексей Пулин.

Главный синоптик Урала Галина Шепоренко рассказывала «КП-Екатеринбург» о погоде на ближайшие две недели. Минувший май стал самым засушливым в Екатеринбурге за последние 160 лет. А вот говоря о погоде на июнь Галина Шепоренко отмечала, что он будет дождливым.

- Июнь будет немного выше нормы - на 1 градус теплее обычного. Со второй пятидневки и примерно до середины месяца погода ожидается вполне умеренной без особо жарких периодов и с частым дождиком, - рассказывала синоптик.

Уральцы признаются, что от жары пока не устали. Некоторые так и хотят выбраться к водоему. А еще, их лучший помощник в борьбе с адским пеклом – мороженное!

Обитатели екатеринбургского зоопарка также спасаются от аномально высоких температур. Дважды в день грунт им поливают водой. А еще, некоторые животные сами не против принять душ из шланга. Хищникам сотрудники готовят особое эскимо с вмороженными яблоками, морковью.

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