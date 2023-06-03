В Свердловской области двое мальчиков оказались в реанимации после падения из окон

Родителей в момент несчастного случая не было дома Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области полицейские привели печальную статистику по поводу падения детей из окон. Только за минувший день, 2 июня, в регионе произошло два несчастных случая с подростками. Статистику приводит пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.

Первый случай падения произошел в Серове. В 15:12 жители рассказали, что из окна на четвертом этаже дома по улице Льва Толстого выпал 6-летний мальчик.

- Пострадавшим оказался выпускник детского сада из неполной семьи. Его мама была на работе, периодически проверяла сына по телефону. Вероятно, жаркая погода, сыграла роковую роль в трагедии. Ребенок открыл окно и выпал из него, получив тяжелые травмы. Он помещен в реанимационное отделение городской больницы, где врачи спасают ему жизнь, - сообщил глава пресс-службы областного ГУ МВД Валерий Горелых.

В отношении мамы пострадавшего полицейские составили административный протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по статье 5.35 КоАП РФ.

Еще один жуткий случай произошел в Богдановиче на улице Первомайской. Тяжелые травмы получил девятилетний ребенок, упавший с третьего этажа. Как пояснили в полиции, с окна взрослыми были предусмотрительно сняты ручки.

- Школьник получил серьёзные повреждения и в состоянии травматического шока был госпитализирован. Он воспитывается в многодетной семье, на учете в подразделении по делам несовершеннолетних не состоит. Законный представитель находился в аптеке. Мальчик был дома один и разыскал ручки, чтобы открыть окно, - рассказал полковник Горелых.

Также Валерий Горелых добавил, что с начала года в результате падения из окон пострадало 11 детей. В Березовском мальчик умер в отделении реанимации после падения из окна. Во время происшествия его мама находилась в соседней комнате вместе с подругой.

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