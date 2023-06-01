Пенсионерка вывезла из Екатеринбурга рыбу, фаршированную наркотиками, и попалась полицейским

Почти килограмм запрещенных веществ женщина спрятала в карасях. Фото: скриншот видео

Полицейские остановили легковушку Lada Granta на 317-м километре трассы Екатеринбург – Тюмень. В ней вместе с водителем ехала 70-летняя женщина. Автоинспекторы решили проверить автомобиль и были удивлены, когда обнаружили свежий «улов» в багажнике. Об этом сообщает Управление МВД по Тюменской области.

- Полицейские обнаружили картонную коробку, в которой лежали полиэтиленовые пакеты с рыбой. В карасях оперативники обнаружили 41 сверток. Каждый был обмотан полимерной лентой. Водитель автомобиля пояснил, что пакеты принадлежат пассажирке, - сообщает ведомство.

Естественно, рыбу с «сюрпризом» у подозреваемой стражи порядка изъяли. Полицейским во время допроса пенсионерка сообщала, что уже была судима за наркотики. На этот раз, «запрещенку» женщина купила в Екатеринбурге. Женщина хотела вывезти карасей в Тюмень для дальнейшего распространения. Общий вес запрещенных веществ, который везла обвиняемая, - 800 граммов.

В отношении подозреваемой женщины-рецидивистки правоохранители завели уголовное дело по 228 УК РФ за незаконное приобретение, хранение наркотических веществ. Суд поместил женщину под домашний арест.

Ранее полицейские задержали тагильчанку, принарядившую кошку, как младенца. Вместе со своей пушистой любимицей женщина делала тайники-закладки. При этом подозреваемая делала вид, что выходит на прогулку с грудным младенцем и несовершеннолетней дочкой. В утепленном конверте с кошкой полицейские нашли наркотики общей массой в 170 граммов.

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