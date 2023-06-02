В Департаменте образования Екатеринбурга объяснили, почему ученица не нашла нужного программного софта на ОГЭ

Как уверяют представители департамента, проблемы во время экзамена были у нескольких участников Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Департаменте образования прокомментировали историю, которая произошла с ученицей девятого класса школы №140 во время сдачи ОГЭ. Напомним, в ходе экзамена по информатике Виктория столкнулась с тем, что на ее компьютере не оказалось нужных программ. Школьница была вынуждена несколько раз обращаться к техническим специалистам и пересаживаться за другую парту.

- На ноутбуке моей дочери не было программ Word, PowerPoint, Excel или их аналогов. Такая же проблема была еще у одной школьницы в аудитории. Подошедший на ее просьбу технический специалист ответил: «У тебя все есть, ищи!» Моя дочка еще раз проверила, но этого программного обеспечения на ее компьютере не было, - возмущалась мама девочки Надежда в разговоре с «КП-Екатеринбург».

В итоге Вика потеряла драгоценное время. Школьнице пообещали продлить время экзамена, однако этого не произошло.

Виктория так переживала из-за случившегося, что потеряла сон. Школьница опасается, что получит за экзамен низкий балл.

В случае необходимости будет проверен пункт проведения экзамена Фото: Алексей БУЛАТОВ

После случившегося родители школьников пожаловались в Министерство образования Свердловской области.

Недавно ситуацию прокомментировали в городском Департаменте образования.

- Во всех аудиториях на все компьютеры было установлено необходимое программное обеспечение в соответствии с требованиями к экзамену, - рассказали в Департаменте образования Екатеринбурга.

При этом там подтвердили, что некоторые школьники столкнулись с проблемами. Однако, как следует из комментария, ошибки они допустили сами.

- Проблемы возникли у нескольких участников экзамена, которые в непредназначенное поле вводили номер бланка регистрации либо нажимали Enter после ввода данного номера, что не соответствует инструкции участника КОГЭ.

Также в департаменте подчеркнули, что после возникших проблем Викторию пересадили за резервный компьютер.

- Это было сделано, так как произошел сбой в программном обеспечении данного компьютера. Для таких случаев в пунктах проведения экзаменов имеются резервные компьютеры в количестве 30 штук. После замены компьютера участница выполнила практические задания и завершила работу, - отметили в ведомстве.

Вопрос о том, было ли для Виктории продлено время экзамена, в департаменте не прокомментировали.

В ведомстве добавили, что по факту обращений родителей в Министерство образования будет проведено заседание экзаменационной комиссии. В случае необходимости пункт проведения экзамена будет проверен.

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