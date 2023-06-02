В Департаменте образования Екатеринбурга объяснили, почему ученица не нашла нужного программного софта на ОГЭ

Как уверяют представители департамента, проблемы во время экзамена были у нескольких участников
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Департаменте образования прокомментировали историю, которая произошла с ученицей девятого класса школы №140 во время сдачи ОГЭ. Напомним, в ходе экзамена по информатике Виктория столкнулась с тем, что на ее компьютере не оказалось нужных программ. Школьница была вынуждена несколько раз обращаться к техническим специалистам и пересаживаться за другую парту.
- На ноутбуке моей дочери не было программ Word, PowerPoint, Excel или их аналогов. Такая же проблема была еще у одной школьницы в аудитории. Подошедший на ее просьбу технический специалист ответил: «У тебя все есть, ищи!» Моя дочка еще раз проверила, но этого программного обеспечения на ее компьютере не было, - возмущалась мама девочки Надежда в разговоре с «КП-Екатеринбург».
В итоге Вика потеряла драгоценное время. Школьнице пообещали продлить время экзамена, однако этого не произошло.
Виктория так переживала из-за случившегося, что потеряла сон. Школьница опасается, что получит за экзамен низкий балл.
В случае необходимости будет проверен пункт проведения экзамена
Фото: Алексей БУЛАТОВ
После случившегося родители школьников пожаловались в Министерство образования Свердловской области.
Недавно ситуацию прокомментировали в городском Департаменте образования.
- Во всех аудиториях на все компьютеры было установлено необходимое программное обеспечение в соответствии с требованиями к экзамену, - рассказали в Департаменте образования Екатеринбурга.
При этом там подтвердили, что некоторые школьники столкнулись с проблемами. Однако, как следует из комментария, ошибки они допустили сами.
- Проблемы возникли у нескольких участников экзамена, которые в непредназначенное поле вводили номер бланка регистрации либо нажимали Enter после ввода данного номера, что не соответствует инструкции участника КОГЭ.
Также в департаменте подчеркнули, что после возникших проблем Викторию пересадили за резервный компьютер.
- Это было сделано, так как произошел сбой в программном обеспечении данного компьютера. Для таких случаев в пунктах проведения экзаменов имеются резервные компьютеры в количестве 30 штук. После замены компьютера участница выполнила практические задания и завершила работу, - отметили в ведомстве.
Вопрос о том, было ли для Виктории продлено время экзамена, в департаменте не прокомментировали.
В ведомстве добавили, что по факту обращений родителей в Министерство образования будет проведено заседание экзаменационной комиссии. В случае необходимости пункт проведения экзамена будет проверен.
К ЧИТАТЕЛЮ
Подписывайтесь на наш Telegram
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники
Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:
Тел.: +7 912 050 91 07
Почта kp.ekb@phkp.ru
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Экзамен лишил дочку сна»: в Екатеринбурге школьница рискует остаться без аттестата из-за отсутствия программного софта на ОГЭ. В Екатеринбурге родители девятиклассников заявили о нарушениях во время ОГЭ и пожаловались в Минобразования. (Подробнее)