«Распухла вся левая сторона лица»: после похода в стоматологию уралец с абсцессом оказался на операционном столе

Мужчина несколько дней терпел жуткую боль и высокую температуру. Фото: предоставлено героем публикации

В Верхней Пышме 59-летний Олег Витальевич попал на прием к хирургу после лечения у стоматолога. Мужчина еще в апреле почувствовал боль в области передних зубов. Он обратился в стоматологическую поликлинику. Однако после этого состояние лишь ухудшилось. Сначала распухло лицо, а спустя несколько дней потребовалась госпитализация. Сейчас родные мужчины хотят наказать тех, по чьей вине пациент получил осложнения.

«ЗУБ НЕ УДАЛИЛИ»

Олег Витальевич маялся от острой зубной боли. 11 апреля пошел на прием в стоматологию на Чайковского, 28а, в Верхней Пышме. Там он получил направление на удаление одного из передних зубов.

- Когда папа пришел в кабинет на удаление, то ему не объясняли причину боли. Удалять больной зуб ему не стали, но сделали надрез десны и поставили что-то вроде резиновой шины. Отправили папу домой с рецептом на полоскание. Потом лицо начало опухать, подскочила температура до 38,3 градусов. На следующий день, 12 апреля, он вновь пришел к стоматологу. Ему достали резиновую шину, а затем сказали, что ему нужен новый талон на удаление зуба, - говорит дочь пострадавшего Валентина. - Но за талоном он не пошел, так как боль была невыносимая и сидеть снова в очереди было невмоготу.

Утром 13 апреля Олег Витальевич не пошел к стоматологу на прием. Он пришел домой к дочери и попросил ее о помощи. По словам Валентины, у мужчины сохранялась температура выше 38 градусов.

- Я никогда не видела папу таким, - говорит Валентина. – У него распухла вся левая сторона лица, а также шея. Папа с большим трудом ел, плохо разговаривал и чувствовал слабость. Высокая температура держалась все три дня. Больничный ему не открыли в стоматологии, и он взял на работе отгулы за свой счет. Папа говорил, что во рту было много крови. Я не стала ждать очередных часов приема стоматолога и увезла его на прием в больницу № 23 в Екатеринбурге.

«КАК ЕГО ОТПРАВИЛИ ДОМОЙ?»

Мужчина проходил лечение в отделении челюстно-лицевой хирургии больницы № 23 Екатеринбурга. Здесь-то врачи установили, что у пациента развился одонтогенный абсцесс подглазничной области слева. Хирурги вскрыли область и удалили гнойное воспаление. После чего Олегу Витальевичу стало легче. Здесь же медики открыли мужчине больничный.

После операции отек прошел. Фото: предоставлено героем публикации

- Врачи были удивлены и спрашивали: «Как его в таком состоянии отправили домой?» Они сказали, что стоматологи Верхней Пышмы, неверно, сделали надрез и задели нерв. Из-за этого отец до сих пор не чувствует часть лица в области щеки и губы. В итоге, хирурги сделали операцию и удалили зуб, который беспокоил папу, - рассказала Валентина.

Семья Олега Витальевича намерена добиться компенсации от стоматологии за лечение, которое повлекло за собой неприятные последствия. Также по мнению близких мужчины, наказание должны понести и специалисты стоматологии. Для этого они обратились за помощью к юристу Юлии Липинской.

- Это уже не первый случай по вехнепышминской стоматологии с неблагоприятным исходом. До этого в результате манипуляций стоматологов пострадала пожилая женщина. Полагаю, что сотрудники указанного учреждения уже давно должны были заинтересовать правоохранительные органы в части их работы. Мы хотим доказать, что сотрудники стоматологии оказывают услуги, не отвечающие требованиям безопасности. Для остальных пациентов стоматологии это поможет избежать негативных последствий, - рассказала Юлия Липинская.

После операции зуб мужчине все-таки удалили. Фото: предоставлено героем публикации

«КП-Екатеринбург» направили запрос в стоматологию, а также в областной Минздрав для разъяснения ситуации с лечением пациента.

- Если есть жалоба от пациента, то проверка будет проведена обязательно. Вся остальная запрашиваемая Вами информация не может быть представлена в соответствии со ст.13 Федерального закона от 21 ноября 2011 года №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», - пояснили в Министерстве здравоохранения Свердловской области

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