Дети Екатеринбурга отметили двойной юбилей - города и прихода газа

Жители и гости города ежегодно приходят на большие праздники, которые организуют газовики. Фото: Юлия Вандышева

Жители и гости города ежегодно приходят на большие праздники, которые организуют газовики. А в этом году дети нарисовали для Газовичка свой город и предложили свой маршрут для путешествий по нему.

В числе традиционных и любимых семейных мероприятий «Екатеринбурггаза» прошел конкурс рисунков среди юных жителей и яркий праздник ко Дню защиты детей 1 июня.

Фото: Юлия Вандышева

– Наши задачи - это обеспечение безопасного и бесперебойного газоснабжения, качественное обслуживание потребителей, интенсивная реализация социальной программы догазификации. Компания занимается газификацией столицы Урала уже на протяжении 65 лет, в 2023 году мы отмечаем двойной юбилей, наряду с 300-летием Екатеринбурга. В этом году мы предложили детям нарисовать город будущего, чтоб дети сами придумали свое волшебство, показали, какими они видят свои районы и каким ярким может быть наш город. На празднике мы организовали выставку рисунков. Чтобы определить победителей в трех возрастных группах, мы провели открытое голосование на странице «Екатеринбурггаза» ВКонтакте. Призы получили все участники, а трое победителей проведут это лето на новеньких велосипедах, – прокомментировала советник генерального директора - начальник пресс-службы ГК «ГАЗЭКС» Елена Неволина.

На летней площадке ТРЦ «Радуга-парк» на празднике собрались сотни семей с детьми.

Фото: Юлия Вандышева

Бессменные символы компании Старичок- Газовичок и Пума развлекались вместе с детьми, танцевали и играли.

Шумная детвора активно тянула родителей к разным интерактивным игровым площадкам.

Под музыку дети восторгались Шоу мыльных пузырей, выступлениями цирковых артистов и гигантских кукол «Мадагаскара», наносили яркий аквагрим и мультяшные наклейки-татуировки, танцевали на дискотеке, участвовали в викторинах и получали призы.

СЕМЕЙНЫЙ ПРАЗДНИК

Роман и Ирина Салмасовы пришли 4-месячной дочкой Дашей и 8-летней Ариной. Супруги уверены, что такие семейные праздники очень сближают.

– Чаще надо быть с детьми, чтобы знать, чем они увлекаются, что происходит в их головах и выстраивать доверительные отношения, – сказала Ирина Салмасова.

– Это важно для формирования семейных ценностей, – дополнил супругу Роман Салмасов. – Из-за своей работы я редко бываю дома. Поэтому пытаюсь выделить время для детей, чтобы они чувствовали, что они нужны, что мы рядом и любим их. Чтобы они в будущем также выстраивали свои семьи, поддерживали семейные традиции.

Фото: Юлия Вандышева

Арина скромно добавила, что вместе с мамой и папой очень любит гулять, бывать на таких веселых праздниках, где есть музыка и можно даже потанцевать.

Кенджагуль не поспевала за дочкой Жасминой и сыном Сымыком, которые активно курсировали от одной игровой площадки к другой.

– Мы переехали в Екатеринбург из Киргизии, – рассказала Кенджагуль. – Живем и работаем здесь. Нам очень нравится город. Специально взяла отгул, чтобы приехать на этот праздник с детьми. Каждый год 1 июня мы стараемся выезжать на праздники, прогуляться. Спасибо «Екатеринбурггазу» за этот праздник.

12-летняя дочка Жасмина рассказала, что ей понравилось вместе с другими ребятами разукрашивать гигантскую картину о Екатеринбурге и шоу мыльных пузырей. А 9-летний сын Сымык радовался, что сделал себе аквагрим тигра, потому что это его любимое животное.

Жительница Екатеринбурга Мария Попова пришла на праздник «Екатеринбурггаза» с сыном Артемом, дочкой Таисией и двумя крестниками Аней и Никитой.

– Делаем наклейки на руки, – прокомментировала Мария Попова. – Таисия сделала красивый золотой узор и бабочку. Ей очень понравился мастер-класс, она слепила из пластилина цветное мороженое. Прекрасный праздник нам организовали екатеринбургские газовики. Спасибо!

ДЕРЖИ ВЕЛОСИПЕД!

Награждение участников конкурса рисунков собрало у сцены десятки детей. Они с волнением ждали момента вручения трех велосипедов победителям и подарков.

По условию конкурса нужно было нарисовать Старичка- Газовичка на фоне достопримечательностей Екатеринбурга.

Из 63 красочных рисунков, которые дети подарили «Екатеринбурггазу» к 65-летию, три набрали большее количество голосов. На странице предприятия в соцсетях можно увидеть все рисунки участников.

В возрастной категории от 5 до 7 лет победила 5-летняя Софья Маслеева. Девочка с пышной косичкой не ожидала, что выиграет.

– Рисовала всего час! – призналась Софья Маслеева. – Теперь буду еще участвовать в конкурсах. Кататься на велосипеде пока не умею, буду учиться.

В категории от 8 до 11 лет победил 11-летний Даниил Хусаинов. Мальчик сфотографировался на память с новым велосипедом и Старичком- Газовичком, которого он нарисовал рядом с Домом Севастьянова.

– Дом Севастьянова считаю самым красивым местом в городе, – сказал Даниил Хусаинов. – Кататься на велосипеде умею, спасибо за отличный подарок.

В группе от 12 до 15 лет лучшей работой признан рисунок Алены Малыгиной. Она получила финальный приз – большой велосипед.

Алена Малыгина узнала о конкурсе от папы. Семиклассница нарисовала несколько рисунков, где Старичок- Газовичок гулял у разных достопримечательностей уральской столицы. Это и Дом Севастьянова, и Храм- на -крови, и памятник основателям Екатеринбурга, и другие.

– Испытываю радость от победы, – рассказала Алена, держа за руль новенький велосипед. – Я нарисовала путь Газовичка по красивым местам нашего города. Сама я люблю Екатеринбургский цирк. Сложность была в том, чтобы всё это придумать и нарисовать. Нужно было вдохновение. Раньше ходила в художественную школу, наверное, эти умения помогли.

Маша Бурылова участвовала в конкурсе рисунка и получила приз в номинации «Патриот своего района».

– Узнала о конкурсе в соцсети ВКонтакте, – рассказала Маша Бурылова. – И нарисовала, как Газовичок гуляет на Верх-Исетском пруду. Показала вид из своего окна.

Конкурсы, викторины, детская дискотека завершили яркий детский праздник. Сотни екатеринбургских ребят и их родителей унесли с собой отличное настроение, массу положительных эмоций и сувениры от «Екатеринбурггаза».