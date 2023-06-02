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Здоровье2 июня 2023 6:25

В Свердловской области ввели ограничения из-за большого количества заболевших корью

Регион признали неблагополучным по заболеваемости корью
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Врачи будут проводить подчищающую иммунизацию среди жителей Свердловской области

Врачи будут проводить подчищающую иммунизацию среди жителей Свердловской области

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловскую область признали неблагополучной по заболеваемости корью. Это следует из постановления заместителя главного санврача региона Анжелики Пономаревой.

- В срок до 01.08.2023 (в Екатеринбурге – до 01.07.2023) необходимо провести подчищающую иммунизацию среди жителей Свердловской области, не болевших корью или не имеющих документально подтвержденной информации о наличии прививок от кори или иммунитета к этой инфекции, - сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Из-за большого количества заболевших со 2 июня в регионе вводятся ограничительные мероприятия в отношении незащищенных против кори граждан. Так, свердловчанам, не имеющим прививку против кори, будет временно отказано в приеме на работу медицинские, образовательные и оздоровительные учреждения.

Кроме того, не имеющим прививку контактным лицам из очагов кори могут отказать в плановой госпитализации и приеме в соцорганизации.

- Ситуация свидетельствует о сохранении угрозы массового распространения инфекционного заболевания, - указано в постановлении.

С начала года в Свердловской области лабораторно подтверждено 119 случаев кори. Из них 60% - иностранные граждане и дети из семей мигрантов. Причем большинство из них жители Железнодорожного района Екатеринбурга. Также зарегистрированы случаи в Березовском, Верхней Пышме, Первоуральске, Ирбите, Шалинском, Каменском и Серовском городских округах.

Среди заболевших 91,2% не были привиты против кори, 14 детей не достигли возраста, когда можно делать прививку.

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