В Свердловской области ввели ограничения из-за большого количества заболевших корью

Врачи будут проводить подчищающую иммунизацию среди жителей Свердловской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловскую область признали неблагополучной по заболеваемости корью. Это следует из постановления заместителя главного санврача региона Анжелики Пономаревой.

- В срок до 01.08.2023 (в Екатеринбурге – до 01.07.2023) необходимо провести подчищающую иммунизацию среди жителей Свердловской области, не болевших корью или не имеющих документально подтвержденной информации о наличии прививок от кори или иммунитета к этой инфекции, - сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Из-за большого количества заболевших со 2 июня в регионе вводятся ограничительные мероприятия в отношении незащищенных против кори граждан. Так, свердловчанам, не имеющим прививку против кори, будет временно отказано в приеме на работу медицинские, образовательные и оздоровительные учреждения.

Кроме того, не имеющим прививку контактным лицам из очагов кори могут отказать в плановой госпитализации и приеме в соцорганизации.

- Ситуация свидетельствует о сохранении угрозы массового распространения инфекционного заболевания, - указано в постановлении.

С начала года в Свердловской области лабораторно подтверждено 119 случаев кори. Из них 60% - иностранные граждане и дети из семей мигрантов. Причем большинство из них жители Железнодорожного района Екатеринбурга. Также зарегистрированы случаи в Березовском, Верхней Пышме, Первоуральске, Ирбите, Шалинском, Каменском и Серовском городских округах.

Среди заболевших 91,2% не были привиты против кори, 14 детей не достигли возраста, когда можно делать прививку.