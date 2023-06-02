В Екатеринбург привезли ковчег с частью мощей великомученика Георгия Победоносца

Поклониться святыне можно в Храме на Крови Фото: Ольга ЮШКОВА

В Екатеринбург 2 июня привезли ковчег с частью мощей великомученика Георгия Победоносца. Поклониться святыне можно в Храме на Крови, куда ее торжественно доставили. Сейчас там совершается Божественная литургия, которую возглавляют митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений и епископ Каменский и Камышловский Мефодий.

В храме проходит Божественная литургия Фото: Ольга ЮШКОВА

За Божественной литургией вознесена молитва о Святой Руси Фото: Ольга ЮШКОВА

- Сегодня прибыл ковчег с мощами святого Георгия Победоносца. Того святого, который издревле является покровителем военных. Мы сегодня понимаем, что победа в руках божиих, в руках тех, кто сегодня держит оружие, - сказал глава Екатеринбургской и Верхотурской Епархии митрополит Евгений. - Мы просим Творца, чтобы он даровал нам мир.

Принесение святыни из Троице-Сергиевой лавры в города России проводится по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла Фото: Ольга ЮШКОВА

Акция «Всероссийский молебен о Победе» продлится до сентября Фото: Ольга ЮШКОВА

Принесение святыни из Троице-Сергиевой лавры в города России проводится по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Акция «Всероссийский молебен о Победе» продлится до сентября. За это время ковчегу смогут поклониться во всех 89 российских регионах. Накануне святыня побывала в Нижнем Тагиле.

Ковчег будет пребывать в Екатеринбурге сегодня в течение всего дня до 19 часов Фото: Ольга ЮШКОВА

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