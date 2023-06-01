«Буду любить, пока не остановится сердце»: многодетный отец, погибший на Урале, перед смертью отправил жене трогательное видео

Последнее сообщение мужчина отправил супруге в 10:30 и больше не выходил на связь. Фото: семейный архив семьи Шишкиных

В Свердловской области полицейские и волонтеры несколько дней искали 31-летнего жителя Серова Александра Шишкина. Мужчина ушел из дома 27 мая. С тех пор о его местонахождении ничего не было известно. Как оказалось, Александр погиб из-за несчастного случая, а накануне трагедии, выходил с супругой на связь.

Подробности трагедии «КП-Екатеринбург» рассказала супруга погибшего.

Галина и Александр жили в Серове. Вместе они растили троих детей – пятилетнего сына, двухлетнюю дочь. А самому младшему сыну было всего шесть месяцев. По словам Галины, муж любил семью, был работящим и очень отзывчивым.

Когда вечером 27 мая Александр вышел из дома, то решил пойти на реку Каква.

- Накануне случившегося мы не ссорились, очень даже тепло общались, играли с детьми. В тот день муж решил искупаться, так как была сильная жара. Но вода была холодной. Выбраться из реки Саша так и не смог, - с горечью говорит Галина.

В тот же вечер женщина получила от мужа трогательное сообщение. Супруг отправил его незадолго до купания.

- Он прислал мне видеоролик, в котором были слова: «Я буду любить тебя, пока не остановится сердце», - с волнением говорит Галина. – Вечером, когда муж не вернулся, я стала звонить свекрови, друзьям. Стала обращаться к жителям Серова с просьбой помочь в поисках. А также сообщила в полицию о пропаже мужа.

Женщина выходила на поиски мужа с близкими, но результата они не принесли.

- Я очень ждала возвращения мужа домой. Дети переживали, то и дело меня спрашивали, чуть ли не каждый час: «Когда же вернется папа?». Конечно, старший сын уже все понимает, от него утаить эту новость невозможно. Уже 29 мая я узнала о его гибели, когда обзванивала морги. В одном из них мне сказали, что к ним поступал утонувший мужчина. На опознание мы поехали вместе со свекровью и до последнего надеялись, что это будет не Саша. Это трагедия для нашей семьи, - говорит Галина.

Как оказалось, мужчина утонул недалеко от моста, располагавшегося на въезде в поселок Медянкино. Прощание с Александром Шишкиным состоится 2 июня в 14:00 в поселке Дровяное.

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