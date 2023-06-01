«Рыбалка на Калиновке» в 2023 году будет посвящена 300-летию Екатеринбурга

Фото: Юлия Войта

На «Историческую рыбалку-2023» съедутся команды из детских домов и социальных центров Свердловской области. В их числе – делегации из Первоуральска, Нижнего Тагила, Каменска-Уральского, Рефтинского, Алапаевска, Верхней Пышмы, Березовского, Нижнесергинского и Сысертского районов, Верх-Исетского, Орджоникидзевского и Чкаловского районов Екатеринбурга.

Основным событием праздника станет чемпионат по рыбной ловле на Кубок Правительства Свердловской области, Областной Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, Российского детского фонда. В ходе состязания определят победителей в личном и командном первенстве, наградят участников, которые отличились при ловле рыбы и самого опытного из спортсменов.

Фото: Юлия Войта

Помимо соревнований по рыбной ловле, на празднике пройдут мастер-классы и активности для детей, позволяющие им познакомиться с историей разных веков и научиться важным для саморазвития навыкам. Состоятся конкурсы на лучшую творческую работу, самую активную группу поддержки и лучшую стенгазету «Урал - опорный край державы». На профориентационном квесте для юных корреспондентов дети научатся создавать качественные медиаматериалы об «Исторической рыбалке-2023».

Новый партнер мероприятия «Екатеринбурггаз» проведет викторину для самых любознательных. Вместе со Старичком-Газовичком ребята обсудят, когда в уральской столице появилось «голубое топливо» и что нужно сделать, если в квартире появился запах газа, а также посмотрят, на каких машинах аварийной газовой службы газовики мчатся устранять утечки. Желающие смогут примерить профессиональную форму и попробовать себя в роли спасателей.

«Рыбалка на Калиновке-2023» проводится 3 июня 2023 года региональным отделением Российского детского фонда при поддержке Правительства Свердловской области и министерства социальной политики, Уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области, министерств природных ресурсов, образования и молодежной политики, СООО «Лига Уральских Рыболовов, КРХ «Рыбалка на Калиновке», Уральского государственного педагогического университета, «Екатеринбурггаза», АНО «Скрепка» и организаций-партнеров команд.

Фото: Юлия Войта

В нынешнем году «Рыбалка на Калиновке» будет организована в инклюзивном формате в рамках проекта «Вместе сможем всё» при поддержке министерства социальной политики Свердловской области.