Ее очень ждет мама: в Екатеринбурге пропала 10-летняя девочка

Школьница ранее не пропадала Фото: «ЛизаАлерт»

В Екатеринбурге 31 мая пропала 10-летняя Динара Грачева. Как рассказали «КП-Екатеринбург» в поисковом отряде «ЛизаАлерт», Динара ушла накануне из дома в школу, но на занятиях так и не появилась.

- Домой тоже не вернулась. Ранее не пропадала, конфликтов в семье не было. К сожалению, у нас сейчас очень мало информации, поэтому важна помощь жителей Екатеринбурга. Нам важна любая зацепка. Поможем девочке вернуться домой. Ее очень ждет мама, - рассказали волонтеры.

По данным поисковиков Динара может находиться на Вторчермете, Уктусе, Елизавете, Автовокзале или Ботаника. Девочка может быть не одна, а в компании других подростков.

- Если вы видели мою девочку, пожалуйста, сообщите добровольцам! Нам очень нужна помощь, чтобы Динара благополучно вернулась домой, - обратилась мама Динары, Мария к екатеринбуржцам.

Также женщина передала обращение к дочке.

- Динара, если ты читаешь это, знай, что я очень тебя люблю. Возвращайся домой! Самое главное, чтобы ты была в безопасности, остальное не важно! Я жду тебя, - обращается мама к Динаре.

В день пропажи Динара была одета в черную кофту, темно-синие джинсы, белые кроссовки. Розыском школьницы помимо волонтеров занимаются сотрудники отдела полиции №12.

- Полиция Екатеринбурга проводит мероприятия по розыску несовершеннолетней. Правоохранители убедительно просят саму разыскиваемую связаться с родителями и сообщить о своем местонахождении, - отметили в УМВД Екатеринбурга.

Если вы видели школьницу или знаете, где она может находиться, сообщите об этом по телефонам указанным в ориентировке или в полицию: 8 (343) 356-42-12 (дежурная часть отдела полиции № 12) или 02 (102).