В Екатеринбурге женщина-водитель на Hyundai насмерть сбила мужчину на электросамокате

Мужчина ехал на «красный». Фото: ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге произошло смертельное ДТП. Авария случилась на улице Цвиллинга, 1. Вечером 31 мая женщина-водитель на Hyundai Solaris сбила мужчину, который ехал на электросамокате. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в городском ГИБДД.

Водитель на легковушке двигалась по улице Ткачей в сторону улицы Белинского. В это же время на пешеходном переходе мужчина ехал на самокате. Он не спешился, и, по предварительным данным, двигался на «красный». Машина сбила 37-летнего мужчину, он получил травмы. Пострадавшему попытались помочь, однако он погиб в машине скорой помощи по пути в больницу.

- На месте происшествия инспекторами Госавтоинспекции и следственно-оперативной группой проведены процессуальные действия. По факту произошедшего проводится расследование, - рассказали в Госавтоинспекции Екатеринбурга.

Оказалось, что за рулем машины находилась 46-летняя женщина, имеющая 10 лет водительского стажа. Она рассказала автоинспекторам, что двигалась на «зеленый», а мужчина на самокате неожиданно появился на дороге. Его не было видно из-за стоящих в левом ряду машин.

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