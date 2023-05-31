Под Асбестом погиб пассажир, сидевший в перевернувшемся «Жигули»

ДТП произошло на восьмом километре трассы «Асбест-Окунево-Рефтинский». Фото: ГИБДД по Свердловской области

На восьмом километре трассы «Асбест-Окунево-Рефтинский» перевернулись «Жигули». В автомобиле находились пять человек. Один из них погиб. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.

Сейчас на месте аварии работают сотрудники ГИБДД. Они устанавливают причины смертельного ДТП. Пока удалось выяснить, что водитель машины превысил скорость, а также выехал на встречную полосу из-за чего авто и опрокинулось.

Двоих пассажиров доставили в больницу. Фото: ГИБДД по Свердловской области

- В результате дорожной аварии один человек погиб, еще двое доставлены в больницу для осмотра медиками, - рассказали «КП-Екатеринбург» в областном ГИБДД.

На данный момент автоинспекторы устанавливают личности участников происшествия. Известно, что всех пассажиров были внешние признаки алкогольного опьянения. По факту ДТП проводится расследование.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Фото: ГИБДД по Свердловской области

- Свердловская Госавтоинспекция призывает водителей исключить факты нетрезвого вождения. Напоминаем гражданам, что информацию о пьяных водителях полиция принимает круглосуточно по телефону 02, либо 102 с мобильного, - добавили в Госавтоинспекции.

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