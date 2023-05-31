Алексей Орлов рассказал о программе празднования 300-летия Екатеринбурга

К празднованию юбилейного Дня города началась четыре года назад. Фото: Анна Горячевских

31 мая участники Совета представителей иностранных государств при главе Екатеринбурга обсудили план мероприятий к 300-летию уральской столицы.

Глава Екатеринбурга, председатель Совета Алексей Орлов напомнил, что подготовка к празднованию юбилейного Дня города началась четыре года назад.

– За это время удалось реализовать множество проектов в сфере городского благоустройства, развитии инфраструктуры, реставрации культурных объектов, сохранении исторического наследия, – сказал Алексей Орлов. – Это нужно, чтобы облик города менялся в лучшую сторону, а жизнь в нем становилась еще комфортнее

Он напомнил, что программа празднования будет включать юбилейный сезон фестивалей, выставочных проектов, театральных премьер, торжественных мероприятий и традиционных гала-концертов.

– Важно, чтобы наши многочисленные гости, которых ожидаем в том числе из-за рубежа, увидели город таким, каким видим его мы – динамичным, ярким, креативным, где удивительным образом соседствуют разные культуры и традиции, – подчеркнул глава города.

О концепции празднования 300-летия Екатеринбурга и открытии фестивального сезона рассказала замначальника Управления культуры администрации Екатеринбурга Любовь Бондаренко.

Так, 3-4 июня в парке Маяковского пройдут Арт-пикник и «Читай, Екатеринбург!».

Мероприятия Дня России перенесутся на закрытые площадки в целях безопасности, но традиционное выступление хора пройдет 12 июня в сквере на Плотинке.

Форум городов трудовой доблести пройдет 22-23 июня, в ходе которого торжественно откроется 42-метровая стела.

Свердловская филармония приглашает на «Безумные дни» в конце июня - начале июля.

В июле-августе в Литературном квартале пройдет фестиваль Open Fest.

Запланирована большая спортивная программа.

Кульминацией мероприятий в начале августа станут фестивали и конкурсы, в том числе с участием иностранных участников, национальных коллективов.

Гала-программа в День города пройдет с участием звезд.

Все юбилейные мероприятия будут плавно перетекать в Международный фестиваль университетского спорта.

Екатеринбург станет площадкой развития международных контактов и подтвердит статус центра международных коммуникаций.

В этом году одновременно с выставкой ИННОПРОМ пройдет российско-китайский ЭКСПО. Генеральный консул КНР в Екатеринбурге Цуй Шаочунь отметил, что китайская сторона рада поздравить и отмечать юбилей города вместе с уральцами.

– Наше тесное сотрудничество заключается в активной реализации совместных действий, – сказал Цуй Шаочунь. – После получения приглашения мы начали активно работать с несколькими провинциями Китая, которые намерены направить делегации с визитом в Екатеринбург и подписать соглашения об установлении дружеских отношений.

О гастрономическом фестивале, музыкальном фестивале «Уральская ночь музыки – Ural Music Night» и международный книжном фестивале «Красная строка» рассказал директор МАУК «ЕЦПКиО им. В.В. Маяковского» Павел Зубакин.

Он пояснил, что 22-23 июля в парке пройдет гатрофестиваль, который смогут посетить около 80 тысяч человек. Известный шеф-повар Ивлев будет в нем участвовать и проводить мастер классы. Гости смогут познакомиться с кухней дружественных стран.

Сразу после гастрофестиваля начнется «Ночь музыки».

– Это один из крупнейших фестивалей в мире, – прокомментировал директор музыкального фестиваля «Уральская ночь музыки – Ural Music Night» Евгений Горенбург. – В прошлом году его посетили около 200 тысяч человек, в этом году за три дня будет больше. На ста площадках будут представлены все жанры музыки.

О Международном фестивале уличного искусства «Стенограффия» рассказала руководитель проектов фестиваля Анна Клец.

– 14-й сезон запустится 14 июня, – анонсировала Анна Клец. – Художники из России и других стран будут создавать объекты искусства на улицах города. Известные профессионалы и начинающие авторы выйдут преображать столицу уличного искусства.

Зная о любви екатеринбуржцев к изобразительному искусству, тюменский художник Игорь Рязанцев презентовал участникам встречи свою картину под названием «Россия непобедимая».