Фото: Елена Ильина, директор ООО «Налоговый консультант»
Стать самозанятым отныне может стать любое физическое лицо или индивидуальный предприниматель, который является гражданином России, а также самозанятыми могут стать иностранные граждане из стран - участниц ЕАЭС, граждане Украины. Чтобы зарегистрироваться, нужно:
- вести бизнес на территории экспериментальных регионов;
- работать самостоятельно и не иметь в штате работников по трудовому договору;
- вести виды деятельности, которые позволяют перейти на уплату налога на профдоход;
- получать годовой доход не больше 2,4 миллионов рублей, лимит действует в течение 2019–2028 годов.
Не все могут стать самозанятыми, регистрация ИП необходима при ведении лицензируемых видов деятельности, например при оказании услуг перевозки пассажиров и грузов, при выполнении медицинского массажа.
Очевидные плюсы быть самозанятым.
- Нет ответственности за незаконное предпринимательство
- Нет отчетов и деклараций
- Нет страховых взносов
- Нет кассы
- Нет расчетов
- Не надо регистрироваться как ИП
- Самый маленький налог: 4% со сделок с физическим лицом, 6% со сделок с предприятиями.
- Может использовать налоговый вычет до 10 000 рублей, в итоге налоговая ставка снижается с 4 до 3% и с 6 до 4% соответственно.
Очевидные недостатки быть самозанятым.
- Нет гарантий по Трудовому Кодексу
- Нет социальных пособий
- Нет пенсионных отчислений и стажа
Какие виды деятельности можно регистрировать самозанятым:
- удаленная работа через электронные площадки;
- оказание косметических услуг на дому;
- сдача квартиры в аренду посуточно или на долгий срок;
- услуги по перевозке пассажиров и грузов;
- продажа продукции собственного производства;
- фото- и видеосъемка на заказ;
- проведение мероприятий и праздников;
- юридические консультации и ведение бухгалтерии;
- строительные работы и ремонт помещений.
- Уход за детьми и больными на дому.
Все подробности о том что можно, а что нельзя самозанятому вы сможете посмотреть на сайте ФНС в разделе «Мой налог».
Подготовила Елена ИЛЬИНА