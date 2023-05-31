Фото: Елена Ильина, директор ООО «Налоговый консультант»

Стать самозанятым отныне может стать любое физическое лицо или индивидуальный предприниматель, который является гражданином России, а также самозанятыми могут стать иностранные граждане из стран - участниц ЕАЭС, граждане Украины. Чтобы зарегистрироваться, нужно:

- вести бизнес на территории экспериментальных регионов;

- работать самостоятельно и не иметь в штате работников по трудовому договору;

- вести виды деятельности, которые позволяют перейти на уплату налога на профдоход;

- получать годовой доход не больше 2,4 миллионов рублей, лимит действует в течение 2019–2028 годов.

Не все могут стать самозанятыми, регистрация ИП необходима при ведении лицензируемых видов деятельности, например при оказании услуг перевозки пассажиров и грузов, при выполнении медицинского массажа.

Очевидные плюсы быть самозанятым.

- Нет ответственности за незаконное предпринимательство

- Нет отчетов и деклараций

- Нет страховых взносов

- Нет кассы

- Нет расчетов

- Не надо регистрироваться как ИП

- Самый маленький налог: 4% со сделок с физическим лицом, 6% со сделок с предприятиями.

- Может использовать налоговый вычет до 10 000 рублей, в итоге налоговая ставка снижается с 4 до 3% и с 6 до 4% соответственно.

Очевидные недостатки быть самозанятым.

- Нет гарантий по Трудовому Кодексу

- Нет социальных пособий

- Нет пенсионных отчислений и стажа

Какие виды деятельности можно регистрировать самозанятым:

- удаленная работа через электронные площадки;

- оказание косметических услуг на дому;

- сдача квартиры в аренду посуточно или на долгий срок;

- услуги по перевозке пассажиров и грузов;

- продажа продукции собственного производства;

- фото- и видеосъемка на заказ;

- проведение мероприятий и праздников;

- юридические консультации и ведение бухгалтерии;

- строительные работы и ремонт помещений.

- Уход за детьми и больными на дому.

Все подробности о том что можно, а что нельзя самозанятому вы сможете посмотреть на сайте ФНС в разделе «Мой налог».

Подготовила Елена ИЛЬИНА