Со старыми правами и новой фамилией: 7 случаев, когда надо менять права

Замена водительского удостоверения требуется в нескольких случаях Фото: Алексей БУЛАТОВ

Время летит так быстро, что водители, бывает, даже оглянуться не успевают, как проходит 10 лет, и пора менять водительское удостоверение. Автоледи выходят замуж, и снова надо менять права. А если их украли? А если вы потеряли их сами? Ничего страшного вам не придется тратить время и нервы, чтобы получить новое удостоверение.

Об упрощенной процедуре замены водительского удостоверения рассказали в управлении Госавтоинспекции по Свердловской области.

ПРИЧИНЫ ЗАМЕНЫ ВОДИТЕЛЬСКОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ

Замена водительского удостоверения требуется в нескольких случаях.

- Смена фамилии, имени. Например, после замужества. Важно: езда с устаревшими правами (читайте с девичьей фамилией) приравнивается к езде без прав. Нельзя, чтобы данные в паспорте гражданина шли в разночтение с прочими документами, идентифицирующими водителя.

Чтобы получить новые права, не нужно собирать кипу документов Фото: Ольга ЮШКОВА

ПОТЕРЯ ИЛИ КРАЖА ВОДИТЕЛЬСКОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ

- Повреждение предыдущих прав. Речь идет о невозможности визуально считать сведения, например, ФИО, дату выдачи, фотографию. Избежать штрафа не получится придется раскошелиться на 500 рублей, даже если сотрудник убедится, что гражданин действительно получал удостоверение и срок его действия не истек.

ВОДИТЕЛЬ ОТКРЫЛ НОВУЮ КАТЕГОРИЮ

- У ВУ истек срок действия. В этом случае автомобилист считается лицом, не имеющим права управления. Нарушителю грозит наказание по ст.12.7 КоАП — штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Инспекторы имеют право отправить автомобиль на штрафстоянку, так как водитель продолжить движение не может.

- Если собрались получить международные права. Они нужны в поездках за рубежом. Вам потребуются документы: заявление о выдаче водительского удостоверения, водительское удостоверение, паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, матовая фотография 35х45 мм на международное водительское удостоверение.

Важно: международные права действительны только при предъявлении национального водительского удостоверения.

- Получили инвалидность, и теперь нужна отметка в документе.

Если вы открываете новую категорию, например, исполнили мечту и теперь умеете водить мотоцикл, то к документам придется приложить сертификат о прохождении обучения Фото: Ольга ЮШКОВА

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ЗАМЕНЫ ВУ

Чтобы получить новые права, не нужно собирать кипу документов. Достаточно взять с собой паспорт, медицинскую справку по форме № 003-В/у, старое удостоверение (если осталось).

Тем, кто меняет водительское удостоверение по причине изменения ФИО, а также если ваши прежние права были повреждены или потерялись, медицинская справка не нужна.

Если вы открываете новую категорию, например, исполнили мечту и теперь умеете водить мотоцикл, то к документам придется приложить сертификат о прохождении обучения.

Тем, кто решил сделать права международного образца, дополнительно нужен снимок 35×45 мм.

В ЦИФРАХ:

36 433 водительских удостоверений выдано за 2022-й год

81 043 обменено ВУ

ГДЕ И КАК ЗАМЕНИТЬ ПРАВА

Если раньше водители действительно могли долгое время стоять в очередях, чтобы получить новое удостоверение, то сегодня такого нет. Электронные сервисы и МФЦ экономят время всех, кто хочет получить первые в своей жизни права, восстановить или заменить старые и пр.

ЗАМЕНА ПРАВ ЧЕРЕЗ ГОСУСЛУГИ

Это простой, удобный вариант замены водительского удостоверения. Вам нужно зайти в «Личный кабинет» на сайте Госуслуг и выбрать «Замена В/У», заполнить все поля. После выбрать дату и время, когда вам будет удобнее прийти. Оплатить госпошлину 2000 рублей.

В указанное время прийти в подразделение Госавтоинспекции со всеми нужными документами, в том числе с квитанцией об оплате госпошлины, и получить права. Процедура длится примерно 15 минут.

ЛИЧНО В ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ

Не любите онлайн-сервисы? Замените права по старинке — в подразделении Госавтоинспекции. Система та же самая, стоимость 2000 рублей.

Заходите в подразделение, берете в автомате талончик с местом в очереди. На квитке будет написано примерное время приема. После сдачи документов ждете, когда вас вызовут.

В Екатеринбурге выдача, замена водительского удостоверения проводится по одному адресу Чкалова, 1. Здесь находится МЭО Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области.

График работы:

Понедельник неприемный день

Вторник 11:00-19:00

Среда 09:00-17:00

Четверг 12:00-17:00

Пятница 09:00-17:00

Суббота 09:00-17:00

Воскресенье неприемный день

В территориальных подразделениях во всех городах Свердловской области есть экзаменационные подразделения, где также на местах проводятся экзамены на получение водительских удостоверений.

ЛИЧНО В МФЦ

Если вы никуда не торопитесь и не спешите сесть за руль с новенькими правами, можете заменить их в отделении МФЦ. После сдачи документов придется подождать от 7 до 14 дней. Нужно прийти в филиал, где оказывается эта услуга, и взять талончик по факту. А можно позвонить и записаться. Кроме необходимого перечня документов с собой нужно принести фотографию на документ в электронном виде.

Если вы получили права и сразу купили автомобиль

Идеальное комбо, когда вы получили свои первые права и сразу приобрели автомобиль. Но стать собственником машины и сразу выехать на дороге нельзя. Сначала транспортное средство нужно зарегистрировать в ГИБДД.

КСТАТИ

В России на три года продлили срок действия истекающих водительских прав

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об автоматическом продлении водительских удостоверений, срок действия которых истекает с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года. Согласно документу, еще три года в них не придется вносить изменения. Это решение коснется около 5 млн водителей.

В рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные качественные дороги».